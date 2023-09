Une explosion et un incendie blessent 9 travailleurs dans une usine de transformation de soja dans l’Illinois

DECATUR, Illinois (AP) — Une explosion et un incendie dans une usine de transformation de soja dans l’Illinois ont blessé huit employés au cours du week-end et ont envoyé une tour de fumée dans les airs, ont annoncé lundi des responsables.

L’explosion s’est produite à l’usine est du complexe de traitement Archer Daniels Midland peu après 19 heures dimanche à Decatur, à environ 240 kilomètres au sud-ouest de Chicago, a indiqué la société agricole dans un communiqué publié sur son site Internet.

Six des huit travailleurs blessés ont été évacués des lieux en ambulance, « l’étendue des blessures étant inconnue », a déclaré lundi matin le chef de bataillon Wade Watson du service d’incendie de Decatur dans un communiqué.

ADM a déclaré dans un communiqué lundi après-midi que cinq employés étaient toujours hospitalisés « et recevaient des soins pour leurs blessures » et a ajouté que la « priorité de l’entreprise est de fournir un soutien à nos collègues blessés et à leurs familles ».

L’explosion a été suivie d’un large panache de fumée noire au-dessus de l’installation dans une vidéo publiée par WCIA-TV.

La société basée à Chicago a déclaré que l’usine où l’explosion s’est produite produit de l’huile de soja et des flocons blancs pour la production de protéines de soja. Cette usine est actuellement inactive et l’usine de transformation de maïs adjacente d’ADM est « également temporairement fermée jusqu’à ce que nous puissions reprendre nos opérations en toute sécurité », a indiqué la société.

« Le principal incendie a été éteint pendant la nuit et nous continuons de surveiller de près et d’évaluer l’étendue des dégâts causés au complexe tout en enquêtant sur la cause de l’incident », a déclaré ADM.

Le service d’incendie de Decatur a déclaré qu’une équipe de pompiers restait sur les lieux pour surveiller les points chauds et que la cause de l’explosion et de l’incendie faisait toujours l’objet d’une enquête.

L’explosion est le deuxième épisode survenu à l’usine en moins d’un mois, a rapporté le (Decatur) Herald & Review. Le 28 août, deux pompiers de Decatur ont dû être hospitalisés après avoir lutté contre un incendie majeur dans l’usine. Dans ce cas, les équipes ont découvert un incendie nourri dans un réservoir de traitement qui se propageait aux réservoirs adjacents.

The Associated Press