Une explosion devant un poste de police indonésien fait plusieurs blessés

L’Indonésie a combattu des militants depuis que les attentats à la bombe sur l’île balnéaire de Bali en 2002 ont tué 202 personnes, principalement des touristes étrangers. Les attaques visant les étrangers ont été largement remplacées ces dernières années par des frappes plus petites et moins meurtrières visant le gouvernement, la police et les forces antiterroristes et les personnes que les militants considèrent comme des infidèles.