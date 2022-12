Une explosion devant un poste de police indonésien fait plusieurs blessés

BANDUNG, Indonésie (AP) – Un homme s’est fait exploser mercredi devant un poste de police sur l’île principale de Java, en Indonésie, dans ce qui semble être le dernier d’une série d’attentats suicides dans la nation musulmane la plus peuplée du monde.

Le chef de la police de Bandung, Aswin Sipayung, a déclaré qu’un homme avait tenté d’entrer dans le poste de police d’Astana Anyar avec une moto et avait fait exploser des explosifs où la police faisait la queue pour le rassemblement du matin, blessant au moins trois policiers.

Il a déclaré que la police enquêtait toujours sur l’attaque dans la ville de Bandung, dans l’ouest de Java, et si l’homme, qui n’a pas été identifié, avait des liens avec des groupes radicaux.

Une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrait des morceaux de corps éparpillés près d’une moto en feu aux portes du commissariat.

Des reportages télévisés ont montré de la fumée blanche s’échappant du bâtiment et des personnes courant dans la panique à la suite d’une forte détonation.

L’Indonésie a combattu des militants depuis que les attentats à la bombe sur l’île balnéaire de Bali en 2002 ont tué 202 personnes, principalement des touristes étrangers. Les attaques visant les étrangers ont été largement remplacées ces dernières années par des frappes plus petites et moins meurtrières visant le gouvernement, la police et les forces antiterroristes et les personnes que les militants considèrent comme des infidèles.

En mai 2018, deux familles ont mené une série d’attentats-suicides contre des églises de la ville de Surabaya, tuant une dizaine de personnes dont deux jeunes filles dont les parents les avaient impliquées dans l’un des attentats. La police a déclaré que le père était le chef d’une filiale locale du groupe terroriste indonésien Jemaah Anshorut Daulah.

L’année dernière, deux assaillants soupçonnés d’être membres d’un réseau militant qui a prêté allégeance au groupe État islamique se sont fait exploser devant une cathédrale catholique romaine bondée lors d’une messe du dimanche des Rameaux sur l’île indonésienne de Sulawesi, tuant les deux assaillants et blessant au moins 20 personnes. .

