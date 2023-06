Une explosion déchire un restaurant en Chine, tuant au moins 31 personnes

Une explosion massive de gaz de cuisine dans un restaurant de barbecue dans le nord-ouest de la Chine a tué 31 personnes et en a blessé sept autres, ont annoncé jeudi les autorités chinoises.

L’explosion a ravagé l’établissement vers 20h40, heure locale, mercredi dans une rue animée de Yinchuan, la capitale de la région autonome traditionnellement musulmane du Ningxia Hui, alors que les gens se rassemblaient à la veille de la fête des bateaux-dragons, a annoncé le responsable. a déclaré l’agence de presse Xinhua.

Le festival est une fête nationale consacrée à manger des boulettes de riz et des bateaux de course tenus par des équipes de pagayeurs.

Le site d’information en ligne The Paper a cité une femme identifiée uniquement par son nom de famille Chen disant qu’elle se trouvait à environ 50 mètres du restaurant lorsqu’elle a entendu l’explosion.

Fumée épaisse et noire et odeur de gaz

Elle a décrit avoir vu deux serveurs sortir du restaurant par la suite, dont l’un s’est effondré immédiatement, tandis qu’une épaisse fumée s’échappait du restaurant et qu’une forte odeur de gaz de cuisine imprégnait la zone.

Le ministère de la Gestion des urgences du gouvernement central a déclaré sur son compte de réseau social que les travaux de recherche et de sauvetage au restaurant étaient terminés tôt jeudi matin et que des enquêteurs avaient été envoyés pour déterminer la cause de l’explosion.

Le gaz de cuisson a provoqué une explosion massive au restaurant barbecue. (Document/Reuters)

Les accidents industriels de ce type sont fréquents en Chine, généralement attribués à une mauvaise supervision gouvernementale, à la corruption, aux mesures de réduction des coûts par les employeurs et au peu de formation à la sécurité des employés.

Au moins neuf personnes ont été tuées dans une explosion dans une usine pétrochimique chinoise et trois autres sont mortes dans un accident d’hélicoptère pendant les vacances du 1er mai dans le pays.

En février, 53 mineurs ont été tués dans l’effondrement d’une énorme mine de charbon à ciel ouvert dans la région nord de la Mongolie intérieure, entraînant de nombreuses arrestations, et quatre personnes ont été arrêtées pour un incendie dans une société commerciale industrielle du centre de la Chine en novembre qui a tué 38 personnes.

Le gouvernement central a promis des mesures de sécurité plus strictes depuis qu’une explosion en 2015 dans un entrepôt de produits chimiques dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord du pays, a tué 173 personnes, pour la plupart des pompiers et des policiers. Dans cette affaire, un certain nombre de responsables locaux ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin pour ignorer les violations de la sécurité.