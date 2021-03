Une explosion de virus oblige Sao Paulo à fermer pendant la réouverture de Buenos Aires

Sao Paulo et Buenos Aires, les deux plus grandes villes de chacun des pays sud-américains contigus, se dirigent dans des directions opposées dans la pandémie COVID-19, reflétant la façon dont ceux qui lèvent les restrictions voient un pic de la pandémie malgré les avertissements des scientifiques, tandis que d’autres nécessitent des mesures pour garder une distance sociale, leurs économies peuvent rouvrir plus rapidement