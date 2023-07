Une explosion de gaz naturel détruit une maison près de Lisle – Shaw Local

Une explosion de gaz naturel s’est produite samedi soir dans le bloc 4500 de l’avenue Ivanhoe à Lisle non constituée en société, ont annoncé les autorités.

La structure résidentielle à proximité immédiate de l’explosion a été détruite. Personne ne se trouvait à l’intérieur de la maison au moment de l’explosion et aucun blessé n’a été signalé, selon le bureau du shérif du comté de DuPage.

Alors que la cause spécifique de l’explosion fait toujours l’objet d’une enquête par le groupe de travail sur les incendies criminels du comté de DuPage, il n’y a aucune preuve de jeu déloyal. Tous les efforts sont faits pour réduire l’impact de l’explosion et de ses débris sur la zone et les infrastructures environnantes, ont indiqué les autorités.

Le bureau du shérif du comté de DuPage est en communication avec plusieurs bureaux de comté pour rétablir les services affectés et enlever les débris le plus rapidement possible.