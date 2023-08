Une explosion de feu en République dominicaine tue 3 personnes et en blesse des dizaines d’autres

SANTO DOMINGO, République dominicaine (AP) – Une puissante explosion a secoué lundi un marché animé dans une ville proche de la capitale de la République dominicaine, tuant au moins trois personnes et en blessant plus de 30 autres, ont annoncé les autorités.

L’explosion s’est produite dans une boulangerie de la ville de San Cristobal, située juste à l’ouest de Saint-Domingue. Les responsables ont déclaré dans un communiqué que l’incendie s’était ensuite propagé à une quincaillerie située à côté et à un magasin de meubles à proximité. On ne savait pas immédiatement ce qui avait causé l’explosion.

Des voitures carbonisées et des débris de plusieurs bâtiments effondrés bordaient les rues alors qu’une épaisse fumée noire s’élevait du centre de la ville et enveloppait plusieurs pâtés de maisons, incitant les entreprises à évacuer tandis que la foule se rassemblait pour filmer l’incident.

Le nombre de morts devrait augmenter, les pompiers ne pouvant pénétrer dans certains bâtiments alors qu’ils continuaient à lutter contre l’incendie. Alors que les responsables de la santé ont annoncé la mort de trois personnes, les autorités de la défense civile ont pu être vues en train de soulever les corps de deux personnes qui gisaient dans la rue près du site en feu quelques heures après l’explosion.

« Notre objectif principal ici a été de sauvegarder le plus grand nombre de vies humaines », a déclaré Joel Santos, ministre de la présidence, lors d’une conférence de presse.

Le président dominicain Luis Abinader a déclaré avoir dépêché une équipe gouvernementale à San Cristobal, ajoutant que les autorités s’occupaient des victimes et de leurs familles depuis le début.

L’explosion s’est produite lundi après-midi dans une zone connue sous le nom de « Old Marketplace », où des foules de gens achètent quotidiennement des marchandises allant des fruits aux vêtements. Les victimes étaient un bébé de quatre mois décédé des suites d’une blessure à la tête et deux adultes dont les corps ont été brûlés à 90%, selon un communiqué du Dr Mario Lama, directeur du Service national de santé du pays.

Au moins 39 personnes auraient été blessées lundi soir.

Pura Casilla, le gouverneur de la province de San Cristobal, a déclaré à Noticias SIN que l’explosion s’est produite dans une zone commerciale et a fortement affecté les commerces situés à proximité du centre-ville.

Les pompiers luttaient toujours contre l’incendie lundi soir alors que les autorités ordonnaient aux gens de nettoyer la zone, avertissant que d’autres bâtiments pourraient s’effondrer.

Des représentants du gouvernement sont arrivés sur les lieux, dont le législateur Franklin Rodríguez, qui a déclaré aux médias locaux qu’il s’inquiétait pour la santé et la sécurité des personnes compte tenu de l’épaisse fumée qui s’échappait toujours de plusieurs bâtiments.

« Ces bâtiments sont très faibles », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les routes à péage menant à San Cristobal ont été suspendues pour permettre à un plus grand nombre d’ambulances d’entrer dans la région, des dizaines de personnes se précipitant vers les hôpitaux et les cliniques à proximité pour rechercher des êtres chers. Certains ont pleuré à l’extérieur de l’hôpital principal tandis que d’autres les serraient dans leurs bras pour se réconforter.

Eddy Montás, un représentant local, a déclaré à Noticias SIN qu’il avait vu quelques corps dans la région, en plus des trois décès signalés par les autorités.

« Nous sommes attristés par ce qui s’est passé aujourd’hui », a-t-il déclaré.

San Cristobal, la ville natale du dictateur Rafael Trujillo, a été le site d’une autre explosion il y a près de 23 ans. Un dépôt d’armes a explosé en octobre 2000, tuant au moins deux personnes et en blessant plus de deux douzaines d’autres, forçant les autorités à évacuer des milliers de personnes.

Coto a rapporté de San Juan, Porto Rico.

Martín Adames Alcántara et Dánica Coto, The Associated Press