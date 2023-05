Une explosion dans une usine de munitions suédoise fait au moins 1 blessé, prétendument un accident industriel

Une explosion dans une usine de munitions dans le sud de la Suède a grièvement blessé au moins une personne mercredi, a annoncé la police.

La police a déclaré qu’elle enquêtait sur l’explosion comme un accident industriel. L’usine de Karlsborg, à quelque 220 km au sud-ouest de Stockholm, fabriquait des munitions de petit calibre.

Bien qu’il y ait « une incertitude sur la façon dont l’explosion s’est produite, elle ne s’est probablement pas produite dans le processus de fabrication lui-même, mais probablement dans le cadre de travaux de maintenance en tant qu’accident pur », selon un communiqué de la police.

La police a déclaré que la personne blessée était un homme qui était seul dans la pièce où l’explosion s’est produite. Les agents ne sont pas entrés dans l’établissement car une évaluation de la sécurité doit d’abord être effectuée.

Les autorités ont déclaré que les autres travailleurs étaient indemnes et que l’explosion n’avait pas provoqué d’incendie.

« La situation pour nous est assez calme pour le moment », a déclaré Peter Brandels du service de secours local à la chaîne suédoise SVT.

L’usine est exploitée par le fabricant de matériel de défense Nammo, basé à Raufoss, en Norvège. Selon le site Web de l’usine, l’usine de Karlsborg emploie environ 130 personnes et fabrique « des munitions de petit calibre destinées aux fusils d’assaut et autres armes légères, y compris des munitions perforantes et non toxiques/sans plomb ».

Dans une déclaration à l’Associated Press, le porte-parole de Nammo, Fredrik Tangeraas, a confirmé qu’il y avait eu un incident dans l’établissement. « Nous évaluons la situation et soutenons les services d’urgence dans leur travail », a-t-il ajouté.