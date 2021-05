Une explosion dans une usine de drones en Iran blesse neuf travailleurs après qu’Israël ait accusé Téhéran d’armer des militants du Hamas

Une explosion MAJEURE dans une usine de drones en Iran a blessé neuf travailleurs quelques jours à peine après qu’Israël ait accusé Téhéran de fournir un soutien au Hamas.

L’explosion inexpliquée des usines pétrochimiques à Ispahan survient après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié Téhéran de «patrons de la terreur» après avoir affirmé que les forces iraniennes avaient lancé un drone suicide armé dans le pays du Moyen-Orient.

Téhéran a été accusé d’avoir armé des militants du Hamas avec des drones. L’image montre le lancement d’un drone lors d’un exercice militaire dans un lieu inconnu du centre de l’Iran Crédit: AFP

Un drone, qui, selon Netanyahu, venait d’Iran, a été explosé sur Israël la semaine dernière

L’Iran a été accusé d’avoir armé des militants du Hamas à Gaza lors du récent conflit en aidant à développer des missiles mortels pour frapper des cibles au plus profond d’Israël.

Ce week-end, une explosion a été signalée à l’Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, qui produit différents avions et drones pour les forces iraniennes et pro-iraniennes, rapporte le Guardian.

Aucune information sur la cause de l’explosion n’a été révélée par l’Iran, mais Netanyahu a accusé Téhéran d’avoir aidé le Hamas.

« L’Iran soutient non seulement complètement le Jihad islamique à Gaza, et leur donne tous les financements, il donne également des armes au Hamas ainsi qu’au Hezbollah et ils fournissent l’échafaudage sur lequel ces organisations travaillent réellement », a-t-il déclaré.

Jeudi, Netanyahu a montré les restes de ce qu’il prétendait être un drone iranien chargé d’explosifs qui avait été intercepté à la frontière

Il a déclaré qu’il pensait qu’il avait été lancé depuis l’Irak ou la Syrie après avoir été abattu par les Forces de défense israéliennes (FDI) dans les premières heures de mardi matin alors qu’il s’approchait de la frontière israélo-jordanienne.

« Alors que nous étions engagés dans ces hostilités il y a quelques jours, l’Iran a envoyé un drone armé d’Irak ou de Syrie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas.

Il a été affirmé que l’Iran aidait à armer le Hamas lors du récent conflit avec Israël Crédit: AFP

«Les forces iraniennes ont lancé un drone armé, que nos forces ont intercepté à la frontière entre Israël et la Jordanie.

« Je pense que tout dit sur le véritable patron de la terreur au Moyen-Orient et dans le monde: l’Iran. »

Les forces de Tsahal ont collecté des fragments de l’avion détruit pour les examiner après que les habitants de la ville de Beit She’an aient reçu l’ordre de s’enfermer dans leurs maisons.

Selon des responsables du renseignement occidental, l’aide de l’Iran a joué un rôle clé en aidant le groupe palestinien militant Hamas à développer un arsenal d’armes mortelles.

Les responsables estiment que l’assistance technologique a entraîné une amélioration significative de la capacité de l’organisation terroriste à frapper des cibles au plus profond d’Israël, et a contribué à la mort de dizaines de personnes.

On pensait que les armes étaient fabriquées à Gaza, sur la base d’une conception iranienne.

Pendant ce temps, des experts ont déclaré que le système de défense israélien Iron Dome avait été « sévèrement testé » par des drones conçus et fournis par l’Iran, rapporte The National.

Il a été mis à rude épreuve en ayant à réajuster rapidement ses défenses pour détecter les menaces de drones volant à basse altitude tout en essayant d’intercepter les missiles du Hamas.

Selon les experts, si le Hezbollah s’était impliqué et avait utilisé ses missiles guidés par satellite développés par l’Iran, le Dôme de fer aurait pu se déformer.

« Avec l’aide de l’Iran, le Hamas a développé un assez grand nombre de munitions pas très chères, qui peuvent être envoyées pour atteindre des cibles fixes à longue portée », a déclaré Justin Bronk, du groupe de réflexion du Royal United Services Institute à Londres.

«Les Iraniens leur auront donné quelques premiers exemples, ainsi que des manuels de formation sur la façon de les construire.

« Une fois que vous avez transféré cette expertise, parce qu’ils sont relativement peu technologiques, le Hamas est devenu assez compétent pour fabriquer le leur à Gaza. »

On dit maintenant qu’Israël « investit beaucoup d’argent » dans le développement de lasers et d’autres armes de grande puissance pour abattre des drones, a déclaré Douglas Barrie, de l’Institut international d’études stratégiques au National.