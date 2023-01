Une explosion dans une paroisse polonaise fait 2 morts et 7 blessés

VARSOVIE, Pologne (AP) – Deux personnes ont été tuées vendredi lorsqu’une explosion de gaz présumée a démoli la moitié d’une ancienne maison paroissiale évangélique dans la ville de Katowice, dans le sud de la Pologne, ont annoncé des responsables.

L’explosion du matin a blessé sept autres personnes, selon le gouverneur régional, Jaroslaw Wieczorek.

Un porte-parole d’un hôpital pour enfants à Katowice, Wojciech Gomolka, a déclaré que deux filles âgées de 5 et 3 ans sont arrivées avec des blessures aux membres et à la tête et des brûlures légères, mais étaient stables et conscientes.

Les responsables ont déclaré que deux personnes avaient initialement été portées disparues, mais les pompiers aidés par un chien renifleur ont retrouvé leurs corps dans les décombres plus tard dans la journée.

Les pompiers disent que le gaz qui a été utilisé pour le chauffage et la cuisine dans la maison en brique de trois étages qui appartient à la paroisse du Sauveur a très probablement causé l’explosion.

The Associated Press