Une explosion blesse 3 personnes au siège de Lidl en Allemagne

Une lettre bombe présumée a explosé au siège de la chaîne de supermarchés Lidl à Neckarsulm, en Allemagne, la police ayant déclaré aux médias locaux que trois personnes avaient été blessées. C’est le deuxième incident du genre en deux jours dans le pays.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital. L’un des trois a été légèrement blessé lors de l’incident, selon les rapports locaux, tandis que les deux autres se sont échappés légèrement blessés.

Une centaine de personnes ont été évacuées du bâtiment administratif, situé dans une petite ville près de Stuttgart.

«C’était probablement un paquet ou une lettre piégée», a déclaré à Bild le porte-parole de la police, Gerald Olma.

In der Zentrale der #Lidl & Co GmbH soll es nach einem Bericht der #Heilbronn| er Stimme am Mittwochnachmittag eine Explosion gegeben haben. Dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt, einer davon schwer. Es soll sich offenbar um eine #Briefbombe handeln.

pic.twitter.com/xWf3x6gLSG

– Actualités EHA – Deutsch (@eha_deutsch) 17 février 2021