Une explosion arctique balaie les États-Unis et le Canada

Les conditions de gel et les pannes de courant d’un jour ont poussé les Buffaloniens à se démener pour se rendre partout où il y avait de la chaleur au milieu de ce que Hochul a appelé les conditions de blizzard les plus longues jamais enregistrées dans la ville. Mais avec des rues sous une épaisse couverture blanche, ce n’était pas une option pour des gens comme Jeremy Manahan, qui a chargé son téléphone dans sa voiture garée après presque 29 heures sans électricité.

En Caroline du Nord, moins de 6 500 clients n’avaient pas d’électricité, contre un pic de 485 000. Dans toute la Nouvelle-Angleterre, le courant a été rétabli pour des dizaines de milliers de personnes avec un peu moins de 83 000 personnes, principalement dans le Maine, toujours sans. À New York, environ 34 000 foyers étaient toujours sans électricité dimanche, dont 26 000 dans le comté d’Erie, où des équipes de services publics et des centaines de soldats de la Garde nationale ont lutté contre des vents violents et ont eu du mal à rester coincés dans la neige.

Des décès liés à la tempête ont été signalés ces derniers jours dans tout le pays : sept dans le comté d’Erie, à New York ; 10 dans l’Ohio, dont un employé électrocuté et des personnes tuées dans plusieurs accidents de voiture ; six automobilistes tués dans des accidents au Missouri, au Kansas et au Kentucky ; une femme du Vermont frappée par une branche qui tombe; un homme apparemment sans abri trouvé au milieu des températures inférieures à zéro du Colorado; une femme qui est tombée à travers la glace de la rivière Wisconsin.

À Jackson, dans le Mississippi, les responsables de la ville ont annoncé le jour de Noël que les résidents devaient désormais faire bouillir leur eau potable en raison de l’éclatement des conduites d’eau à cause des températures glaciales. À Tampa, en Floride, le thermomètre a plongé en dessous de zéro pour la première fois en près de cinq ans, selon le National Weather Service – une baisse propice à la chute des iguanes à sang froid des arbres.

Garrett Fuller aide son ami Robin Jacobs à se relever après avoir glissé sur le sol glacé de Capitol Hill, à Seattle. Le crédit:PA

À Buffalo, William Kless s’est levé à 3 heures du matin dimanche. Il a appelé ses trois enfants chez leur mère pour leur souhaiter un joyeux Noël, puis est parti sur sa motoneige pour une deuxième journée passée à transporter les gens des voitures bloquées et des maisons glaciales vers une église fonctionnant comme un abri chauffant.