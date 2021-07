Une explosion à Téhéran près du siège de la radiodiffusion d’État secoue l’Iran

Une forte explosion a secoué le nord de Téhéran près du siège de la société de radiodiffusion d’État aux premières heures de samedi matin, selon les autorités de sécurité s’adressant aux médias officiels de l’État.

L’explosion d’un objet non identifié s’est produite à l’intérieur du parc Mellat, un vaste espace vert populaire dans la capitale adjacent au siège de la République islamique d’Iran Broadcasting. Aucune victime n’a été signalée, ont déclaré les médias iraniens, et il n’était pas certain que l’explosion soit le résultat d’un accident ou d’une attaque.

« Il n’y a eu qu’une seule explosion », a déclaré Hamidreza Goudarzi, chef adjoint de la sécurité de la province de Téhéran, dans un communiqué à l’agence de presse Tasnim.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une attaque terroriste, M. Goudarzi a déclaré que les enquêteurs étaient sur les lieux, examinant l’ampleur et les détails de l’explosion.