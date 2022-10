Une explosion à l’intérieur d’une mine de charbon en Turquie tue au moins 28 personnes – avec beaucoup d’autres encore piégées à l’intérieur | Nouvelles du monde

Au moins 28 personnes ont été tuées dans l’explosion d’une mine de charbon en Turquie – avec des dizaines d’autres encore piégées à l’intérieur.

La mine publique TTK Amasra Muessese Mudurlugu dans la ville d’Amasra a été secouée par l’explosion vendredi vers 18 h 45, les services d’urgence travaillant toute la nuit pour ramener les travailleurs piégés à la surface.

Quelque 110 personnes se trouvaient dans la mine au moment de l’éruption, qui, selon le ministre de l’énergie du pays, a été causée par le grisou – une référence aux gaz inflammables trouvés sur le site.

Jusqu’à présent, le gouvernement a confirmé la mort de 25 personnes. 17 autres personnes ont été blessées, dont huit en soins intensifs.

Un travailleur est sorti de la mine par ses propres moyens et a décrit avoir ressenti une “pression” mais ne rien voir à cause de la poussière et de la saleté, a rapporté l’agence de presse DHA.

La plupart des travailleurs ont pu évacuer après l’explosion, mais 49 ont été piégés dans une zone à haut risque de l’installation, a déclaré le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu.

“Nous sommes face à une image que nous regrettons vraiment, que nous regrettons de devoir partager (avec le public)”, a déclaré M. Soylu.

Plusieurs équipes de secours ont été dépêchées dans la région, y compris des provinces voisines, a ajouté l’agence turque de gestion des catastrophes, l’AFAD.

Les parents et amis des employés de la mine se sont également rassemblés à l’extérieur de l’installation en attendant des nouvelles de leurs proches.

Le président annule le voyage prévu pour faire face à l’incident de la mine

Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu’il annulait une visite prévue dans la ville de Diyarbakir, dans le sud-est du pays, et qu’il se rendrait plutôt à Amasra pour coordonner lui-même l’opération de sauvetage.

Il a déclaré que trois procureurs avaient été chargés d’enquêter sur l’incident.

“Notre espoir est que les pertes en vies humaines n’augmentent pas davantage, que nos mineurs soient sauvés”, a déclaré M. Erdogan dans un communiqué.

“Tous nos efforts vont dans ce sens.”

En Turquie pire catastrophe minièreun total de 301 personnes sont mortes en 2014 dans un incendie à l’intérieur d’une mine de charbon dans la ville de Soma, dans l’ouest du pays.