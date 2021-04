Les fêtes de révélation de genre sont le nouvel engouement et les occasions amusantes où les futurs parents annoncent le sexe de leur enfant. Mais récemment, une explosion lors d’une telle fête tenue dans le New Hampshire, en Angleterre, a secoué la ville et déclenché un tremblement de terre comme des secousses dans toute la région.

La police de Kingston a reçu des informations faisant état d’une forte explosion près du New Hampshire mardi soir, a rapporté NBC 10. Les habitants des villes voisines ont signalé un tremblement de terre mystérieux qui a secoué les maisons et endommagé des propriétés.

Tout l’incident a déconcerté les résidents locaux et la police car aucun tremblement de terre n’a été signalé à cette époque.

Lorsque la police a enquêté sur l’incident, elle a découvert qu’une famille avait célébré une fête de révélation du sexe. La fête a eu lieu dans la carrière de Torromeo. Comme l’endroit est connu pour la pratique des armes à feu, la famille l’a trouvé approprié pour allumer les explosifs, a révélé la police.

Selon les responsables de la police, la famille a utilisé 80 livres d’explosifs pour faire l’explosion. Les explosifs se composaient principalement de tannerite qui est généralement vendue pour la pratique des armes à feu.

Bien qu’aucune blessure n’ait été signalée, les habitants ont révélé à quel point c’était effrayant. L’un des résidents a déclaré: «Cela a fait tomber des photos de nos murs… Je suis tout à fait partisan de la bêtise et de tout le reste, mais c’était extrême.» Alors qu’un autre a dit: «Nous avons entendu cette terrible explosion», ont rapporté les médias locaux.

La police a déclaré avoir vu la vidéo de la soirée de révélation du sexe et avoir pu confirmer qu’il s’agissait d’un garçon. Mais ils poursuivent leur enquête pour trouver la personne qui a acheté et fait exploser les explosifs car il n’a pas encore été identifié.

Alors que les gens vont à l’extrême avec leur penchant pour la fête du genre. La police américaine a récemment exhorté les gens à ne pas transformer leurs partis en tragédie familiale. Ils ont posté une photo avec un message sur Twitter et ont demandé aux gens de laisser des feux d’artifice et d’autres explosifs aux professionnels.

