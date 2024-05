Une exploitation d’œufs du Minnesota perd 1,3 million de poulets à cause de la grippe aviaire, un record pour un seul site

Près de 6 millions de poules pondeuses ont été perdues à cause d’épidémies de grippe aviaire dans l’Iowa et le Minnesota ces dernières semaines, dont 1,3 million de poules abattues dans une exploitation d’œufs du comté de Meeker.

Il s’agit du bilan le plus lourd dans un seul élevage de volailles du Minnesota depuis que la souche actuelle de grippe aviaire a commencé à circuler il y a plus de deux ans. Auparavant, près d’un million de poules pondeuses avaient été perdues dans une ferme du comté de Wright en novembre.

Michael Foods, basé à Hopkins, a signalé mercredi la perte de 5,7 millions d’oiseaux, affirmant que ce nombre représente environ 14 % de l’approvisionnement en œufs de la société mère Post Holdings. Michael Foods transforme des œufs pour les restaurants et autres clients des services alimentaires.

Post a déclaré dans un communiqué de presse qu’il ne prévoyait pas d’impact financier majeur, mais que cela « n’intègre pas une expansion significative de la grippe aviaire au sein du réseau de Post, dont l’impact est incertain ».

Les prix des œufs ont grimpé de façon spectaculaire jusqu’à environ 5 dollars la douzaine fin 2022 en raison des pertes dues à la grippe aviaire, bien que plusieurs producteurs d’œufs aient déclaré des bénéfices records au cours de cette période. Les prix ont encore augmenté ces derniers mois et ont atteint en moyenne 2,86 dollars la douzaine à l’échelle nationale le mois dernier, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Une plus grande attention a été accordée ces derniers temps à la grippe aviaire, ou H5N1, chez les vaches après l’apparition de cas positifs dans plusieurs États, l’infection d’un travailleur laitier du Texas et d’un Michigan et la découverte de traces inactives du virus dans le lait. Aucun bovin du Minnesota n’a été testé positif au virus, selon le Conseil national de la santé animale, bien que l’industrie soit en état d’alerte maximale.

Après un début d’année relativement calme en termes d’épidémies de grippe aviaire chez les volailles, plusieurs éleveurs de dindes du Minnesota ont signalé des épidémies la semaine dernière. Environ 80 000 dindes ont été perdues sur trois sites, soit plus que ce qui avait été signalé jusqu’à présent pour l’ensemble de 2024, selon le conseil de la santé animale.

Le Minnesota est le premier producteur de dinde du pays et se trouve sur une importante voie de migration des oiseaux. Les oiseaux aquatiques porteurs de la grippe aviaire sans symptômes peuvent facilement transmettre le virus à d’autres oiseaux par voie aérienne. Les autorités sanitaires fédérales affirment que le virus ne constitue pas une menace pour l’approvisionnement alimentaire du pays et que le risque d’infection humaine reste très faible.