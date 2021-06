Une experte conservatrice trolls AOC… en collectant 50 000 $ pour sa grand-mère ? — RT USA Nouvelles

Les conservateurs ont ridiculisé Alexandria Ocasio-Cortez pour avoir utilisé l’état de délabrement de la maison de sa grand-mère à Porto Rico pour marquer des points contre Donald Trump. Un expert, cependant, s’est mis à collecter de l’argent pour le pauvre vieux Abuela.

« Il y a un peu plus d’une semaine, mon Abuela est tombé malade. Je suis allé à Porto Rico pour la voir – ma 1ère fois en un an + [because] de COVID », Le représentant Ocasio-Cortez a déclaré dans un tweeter mercredi, faisant référence à sa grand-mère. Le message comprenait également deux photos de la maison de sa grand-mère, dans laquelle des panneaux de plafond tombants étaient visibles, apparemment endommagés par l’eau.





Bien qu’AOC ait utilisé le poste pour attaquer l’ancien président Donald Trump pour avoir prétendument bloqué les fonds de secours contre l’ouragan vers l’île des Caraïbes, les conservateurs n’ont pas tardé à souligner que l’ouragan Maria avait frappé Porto Rico en 2017 – et à attaquer le démocrate pour ne pas avoir aidé sa grand-mère à la réparer. maison elle-même.

Matt Walsh, un expert conservateur, est allé plus loin vendredi et a lancé une campagne de financement participatif pour collecter des fonds indispensables pour la maison d’abuela.

Comme vous l’avez entendu, @AOC‘s abuela vit dans une maison délabrée qui a été ravagée par l’ouragan Maria. AOC est incapable d’aider sa propre grand-mère pour une raison quelconque, j’ai donc mis en place cette campagne Go Fund Me pour sauver sa maison. Merci de donner si vous le pouvez. #AideAbuelahttps://t.co/F1N0Jxgnxg – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 4 juin 2021

La campagne de financement a provoqué la colère des démocrates, qui ont accusé Walsh d’être « malade dans l’esprit » et d’exécuter un « frauduleux » campagne. Ils l’appelaient un « raciste » trop pour faire bonne mesure.

Vous êtes vraiment malade dans l’esprit. – SPV (@MatrixTMN) 4 juin 2021

Veuillez signaler la campagne GoFundMe frauduleuse de Matt Walsh ici : https://t.co/ADGr4m4iXVVous pouvez également trouver le lien Signaler sur cette page : https://t.co/qpmir89UTrIl n’a aucun moyen d’obtenir de l’argent pour la grand-mère d’AOC. Il s’agit d’une activité de collecte de fonds frauduleuse et Matt Walsh est un fasciste. – MountainRambler (@RamblerMountain) 4 juin 2021

Cela a également rendu furieux certains conservateurs, qui ont suggéré que le temps de Walsh serait mieux utilisé pour collecter des fonds pour les partisans de Trump toujours enfermés à l’isolement après les émeutes de janvier à Capitol Hill, et d’autres qui se sont moqués de lui pour avoir remis de l’argent à ses partisans politiques. « ennemis. »

Si vous voulez récolter de l’argent, augmentez-le pour les personnes en isolement cellulaire sans procès le 6 janvier, pas cet événement troll ! – Darshan (@NormalcyIsBad) 4 juin 2021

Que vous collectez des fonds pour une famille qui déteste le peuple américain et non pour les manifestants du Capitole qui ont été injustement emprisonnés, certains en isolement, sans date de procès fixée, pendant six mois. Vous êtes un opportuniste cynique. – Schmood Elite (@SchmoodElite) 4 juin 2021

Imaginez donner 500 $ de votre propre argent à quelqu’un et penser que vous êtes arrivé en tête 🤣🤣🤣 #DumbestMicdropEVER – therealgreg (@windmillchemo) 4 juin 2021

Pourtant, de nombreux collègues conservateurs de Walsh ont applaudi l’apparent « à la traîne », et ont ouvert leurs portefeuilles. À 17 heures, heure de l’Est, la campagne de financement participatif avait collecté un peu moins de 60 000 $, dépassant le montant cible de 48 990 $.

Ocasio-Cortez n’a pas, au moment de la rédaction, commenté si elle accepterait le don de Walsh.

