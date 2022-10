Une expérience sur des embryons de souris pourrait nous renseigner sur les fausses couches

Il y a limites sur l’utilisation d’embryons humains pour la recherche, et les expériences précédentes ont eu tendance à ne reproduire qu’un seul aspect du développement. Cela a conduit à des expériences bidimensionnelles : des cellules plates au fond d’une boîte de Pétri qui n’ont pas l’organisation structurelle d’un vrai tissu.

Les nouveaux modèles sont en trois dimensions avec des cœurs battants et des sacs vitellins dans lesquels les embryons se nourrissent et se développent. Les modèles ont même progressé jusqu’à former le début d’un cerveau – une première dans la recherche.

Les scientifiques ont utilisé les “blocs de construction” cellulaires fondamentaux appelés cellules souches et ont réussi à faire communiquer les cellules le long d’une chronologie qui imitait le développement naturel, simulant ces stades de développement, explique Zernicka-Goetz. Ces « blocs de construction » sont en fait trois types de cellules souches : les cellules souches pluripotentes qui construisent les tissus corporels et deux autres types de cellules souches qui construisent le placenta et le sac amniotique.

Pour terminer l’expérience, il fallait la bonne quantité de chaque type de cellule souche. Les chercheurs devaient également comprendre comment ces cellules échangent des informations avant de pouvoir commencer à se développer. Les chercheurs ont pu “déchiffrer le code” de la façon dont les cellules se parlent, explique Zernicka-Goetz.