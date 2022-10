Une expérience scientifique qui a mal tourné blesse dix enfants (VIDÉOS)

Une manifestation impliquant de l’azote liquide a provoqué une explosion qui a projeté des éclats d’obus dans une foule de spectateurs en Catalogne

Une expérience scientifique en direct s’est terminée en tragédie dans la ville catalane de Gérone vendredi, lorsqu’un baril d’azote liquide a explosé, blessant 18 personnes, ont rapporté les médias locaux. Dix enfants figuraient parmi les blessés.

L’incident s’est produit à l’Université de Gérone vendredi soir, devant une foule d’environ 300 spectateurs. Le célèbre physicien Dani Jimenez a mis en place l’expérience, qui consistait à mélanger de l’eau chaude et de l’azote liquide, un processus qui génère généralement des nuages ​​de vapeur d’eau.

Cependant, lorsque son assistant a vidé un bidon d’eau dans le bidon d’azote liquide, une puissante explosion s’est produite à la place, envoyant des fragments de métal dans la foule dense.

L’explosió d’un bidó amb azote a la Nit de la Ciència a la @casadeculturagi ha provocat 4 ferits menys greus i 11 lleus segons el @semgencat. Els 4 menys greus i 1 de lleu son al Trueta. Le resta al CAP est Santa Caterina. L’impacte est puissant. Desconec auteur vidéo. pic.twitter.com/HJ1yIXsdsN — Anna Punsi (@punsix) 30 septembre 2022

En Catalogne, une explosion s’est produite lors d’une expérience scientifique organisée par une université locale. pic.twitter.com/nAoON5hrLa — L Kurien (@l_kurien) 1 octobre 2022

Jimenez n’a pas été blessé et, selon El Pais, a immédiatement appelé les services d’urgence. Son adjoint a été grièvement blessé. Au total, 18 personnes ont été blessées, dont dix enfants. Trois enfants âgés de 5 à 12 ans ont été les plus gravement blessés et ont été transportés à l’hôpital Trueta de Gérone, a rapporté le journal.

Toutes les blessures ont été causées par des éclats de tambours, ont rapporté plusieurs médias espagnols.

“Il y avait beaucoup de monde à l’intérieur quand l’explosion s’est produite”, La maire de Gérone, Marta Madrenas, a expliqué à El Pais, ajoutant qu’il n’y avait aucun risque de blessure chimique pour quiconque dans la foule.