Une expérience révolutionnaire de fusion nucléaire pourrait “révolutionner le monde” avec une énergie propre | Actualités scientifiques et techniques

Des scientifiques américains ont réalisé la toute première expérience de fusion nucléaire pour obtenir un gain d’énergie net, ouvrant la voie à une “source d’énergie propre qui pourrait révolutionner le monde”.

Lors d’une conférence de presse historique au Lawrence Livermore National Laboratory en Californie, des responsables ont révélé que l’expérience de fusion réussie avait eu lieu la semaine dernière.

C’était le résultat de “60 ans de recherche, de développement, d’ingénierie et d’expérimentation à l’échelle mondiale”, qui pourrait éventuellement devenir l’épine dorsale de la production d’électricité commerciale.

Un tel résultat stimulerait la transition mondiale vers les énergies renouvelables, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique.

La secrétaire américaine à l’énergie, Jennifer Granholm, a déclaré que la percée “entrera dans les livres d’histoire”.

L’expérience impliquait 192 faisceaux laser de haute puissance tirés sur une capsule contenant les éléments deutérium et tritium, la chauffant à une température de plus de trois millions de degrés centigrades – simulant ainsi brièvement les conditions d’une étoile.

Le Dr Marvin Adams a déclaré qu’il avait été effectué “des centaines de fois auparavant”, mais qu’il n’avait jamais réussi à produire plus d’énergie qu’il n’en avait consommé.

“Pour la première fois, ils ont conçu cette expérience de manière à ce que le combustible de fusion reste suffisamment chaud, suffisamment dense et suffisamment rond suffisamment longtemps pour s’enflammer et qu’il produise plus d’énergie que les lasers n’en avaient déposé”, a-t-il déclaré.

“Environ deux mégajoules entrants, environ trois mégajoules sortants – un gain de 1,5, la production d’énergie a pris moins de temps qu’il n’en faut à la lumière pour parcourir un pouce.”

C’était, comme il l’a plaisanté, “un peu rapide”.