Une expérience montre comment les requins utilisent le champ magnétique pour naviguer à travers les mers: Regardez

Pendant des années, on a émis l’hypothèse que les requins utilisent des champs magnétiques pour naviguer en mer, mais une étude récente a trouvé des preuves prouvant un lien entre les champs électromagnétiques et ces animaux marins.

Publié dans le dernier numéro de la revue Biologie actuelle le 6 mai, la recherche suggère que les requins ont la capacité de lire le champ terrestre comme une carte et de l’utiliser pour naviguer à travers leurs longs voyages à travers les mers.

Bryan Keller, titulaire d’un doctorat et chef de projet de la Save Our Seas Foundation, qui a mené les recherches au laboratoire côtier et marin de l’Université d’État de Floride Forbesque les requins sont entraînés à réagir à des signatures géomagnétiques uniques, donc à détecter et à réagir à la variation du champ magnétique.

Malgré la spéculation d’un mystérieux sens magnétique que présentent les requins, comme d’autres oiseaux, les tortues de mer, les homards qui nagent sur de longues distances, un comportement connu sous le nom de « fidélité au site » a conduit les scientifiques à poser des questions. En 2005, des scientifiques avaient observé un requin blanc nager en ligne droite dans les deux sens entre l’Afrique du Sud et l’Australie, ce qui leur faisait suspecter qu’ils pouvaient détecter des champs magnétiques. Le prouver, cependant, a été plus difficile que prévu.

Keller et ses collègues ont mené des recherches pour trouver les preuves manquantes de la longue théorie spéculée. Parler à SciTechDaily, Keller a déclaré que l’étude soutient la théorie selon laquelle les requins utilisent le « champ magnétique de la Terre pour les aider à trouver leur chemin, le GPS de sa nature. »

Ils ont mené des expériences de déplacement magnétique dans lesquelles ils ont testé 20 jeunes requins bonnethead en les exposant à différents champs magnétiques à des centaines de kilomètres de distance – l’un représentait le champ naturel de la Terre où il a été capturé, d’autres représentaient un champ d’emplacements 600 km au nord et 600 km au sud de leurs maisons.

Bonnetheads (Sphyrna tiburo) sont connus pour «retourner dans les mêmes estuaires chaque année» et, par conséquent, ils savent où se trouve leur «chez-soi» et y reviennent de longues distances.

Regardez la vidéo complète de l’expérience ici:

Il a été constaté que les requins changeaient alors qu’ils se déplaçaient dans une direction aléatoire lorsqu’ils étaient soumis au même champ magnétique que celui des maisons, ils changeaient de cap lorsqu’ils étaient soumis au champ magnétique sud, nageant vers le nord pour rentrer chez eux.

Keller a déclaré à Forbes que bien que l’étude se soit concentrée sur les têtes de bonnets, ils mèneraient également l’expérience sur d’autres espèces de requins.

