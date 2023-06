Une expérience interrompue en Norvège après la noyade d’une baleine

Un projet de recherche controversé en Norvège sur l’ouïe des baleines a été suspendu après la noyade d’une baleine.

Un projet de recherche controversé en Norvège sur l’ouïe des baleines a été suspendu après la noyade d’une baleine, ont annoncé mercredi des chercheurs, alors que des militants dénonçaient les expériences « cruelles et inutiles ».

Dans le cadre du projet, géré par le Norwegian Defence Research Establishment (FFI) chaque été depuis 2021, des petits rorquals sont capturés dans l’archipel des Lofoten et soumis à des tests auditifs avant d’être à nouveau relâchés dans la nature.

Ils sont gérés en coopération avec la US National Marine Mammal Foundation.

Les expériences, visant à rassembler des connaissances afin de fixer des limites au bruit que les humains devraient être autorisés à faire dans l’océan, ont été critiquées par des défenseurs des droits des animaux et des scientifiques qui considèrent le projet comme dangereux.

Dans la nuit du 2 au 3 juin, le mauvais temps a endommagé le site d’essai du projet, provoquant la rupture d’une barrière. Une baleine s’y est empêtrée et est morte, a indiqué la FFI.

L’incident s’est produit avant le début officiel des expériences de cette année.

Le projet a été suspendu indéfiniment pendant que l’incident est examiné et que le site est réparé.

« Notre objectif est de protéger les petits rorquals et autres fanons, et de les protéger des bruits nocifs d’origine humaine », a déclaré Petter Kvadsheim, chercheur en chef au FFI.

« Nous allons continuer notre travail là-dessus. La santé des animaux est notre principale priorité dans cette expérience. »

Le projet devait se poursuivre jusqu’à l’été 2024.

Dans une interview à l’AFP, Kvadsheim a imputé l’incident au mauvais temps plutôt qu’à l’expérience, et a déclaré qu’il espérait que le projet pourrait reprendre « dans les prochains jours ».

« Cela n’a jamais été fait auparavant et des choses inattendues peuvent se produire », a-t-il déclaré, ajoutant que cela se déroulait « étape par étape » et « dans les délais ».

Il a dit que seulement « une poignée » de baleines étaient nécessaires pour mener à bien le projet.

Une baleine est entrée sur le site de test la première année, en 2021, mais elle s’est rapidement échappée.

En 2022, un autre minke a été capturé mais il a été relâché immédiatement car il montrait des signes de stress.

« Nous avons prévenu que ces expériences cruelles et inutiles conduiraient à la mort de baleines et il est tristement ironique que ce pauvre minke soit mort avant même que les expériences n’aient commencé », a déclaré un porte-parole de la Whale and Dolphin Conservation, Danny Groves.

« Aucune baleine ne devrait être enfermée dans une cage et avoir des électrodes implantées sous sa peau. Ces expériences devraient être arrêtées définitivement », a-t-il ajouté.

En 2021, 50 scientifiques internationaux avaient écrit au gouvernement norvégien pour protester contre les expériences.