Une expérience «horrible» – la chanteuse Chappell Roan explique pourquoi elle a crié sur un photographe lors des MTV VMA

La chanteuse Chappell Roan a expliqué pourquoi elle avait insulté un photographe sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards cette semaine.

Le mercredi 11 septembre, alors que la styliste de Roan réparait sa robe et au milieu du chaos de la foule, un photographe a été entendu crier « Ferme ta gueule », ce qui a incité le « Meilleur nouvel artiste » de MTV à répondre de la même manière, en criant :

« Ferme ta gueule. Non, pas moi, s***e. »

Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux, cependant, en parlant plus tard à Divertissement ce soir Sur le tapis rouge, Roan, dont le vrai nom est Kayleigh Rose Amstutz, a expliqué pourquoi elle ressentait le besoin de fixer des limites avec les photographes.

« C’est assez bouleversant et assez effrayant », a-t-elle déclaré. « Je pense que pour quelqu’un qui ressent beaucoup d’anxiété lorsque des gens vous crient dessus… le tapis est horrible, et j’ai crié en retour. Tu n’as pas le droit de me crier dessus comme ça. »

Elle a déclaré plus tard que le tapis rouge des VMA avait été une expérience « horrible ».

Cela fait plus d’un siècle que le magnat du théâtre Sid Grauman a introduit le concept du tapis rouge lors de la première de 1922 Robin des Boiset c’est désormais devenu un élément essentiel de la « célébrité », les photographes se bousculant pour capturer chacun de leurs mouvements.

Cela semble stressant pour les deux parties, car George et Amal Clooney ont récemment été filmés en train de se précipiter au secours d’un photographe au Festival du film de Venise après qu’il ait trébuché et soit tombé sur le tapis rouge. Alors qu’il se relève, on peut voir un autre photographe crier après un autre photographe, qui avait profité de la distraction pour se rapprocher.

La foule compacte de photographes qui se précipitent tous en avant, les lumières clignotantes, les cris, le tournage en direct, tout cela se combine pour créer ce qui ressemble à une expérience terrifiante.

S’adressant à CNN, la photographe Chelsea Lauren, qui a documenté la scène du tapis rouge pour l’agence photo Shutterstock pendant près d’une décennie, a admis que le tapis rouge peut être écrasant, même pour les célébrités les plus chevronnées.

« Beaucoup d’acteurs me disent qu’ils me cherchent sur le tapis rouge parce que cela les aide à se sentir plus calmes et en sécurité », a déclaré Lauren à CNN. « C’est dur de se faire crier dessus comme ça… Parfois, ils interrompent leur pose et courent vers moi sur le tapis rouge pour me faire un câlin. »

Stephen Lovekin, photographe de Shutterstock, a écrit dans Actualités de la photographie que ce n’est pas non plus que du plaisir et des jeux de l’autre côté. En parlant du tournage au Met Gala, il a déclaré :

« Une journée complète au Met Gala peut durer plus de 10 heures. Il ne faut pas laisser l’épuisement s’installer ; si vous vous essoufflez, vos photos commenceront à s’estomper également. Il est important de rester concentré et de garder la tête froide.

« Pendant ces heures sur le tapis rouge, j’ai une série de petites fenêtres de cinq à dix secondes pour capturer les photos lors de l’arrivée des différentes personnes. Il faut donc être rapide et toujours en alerte. »

