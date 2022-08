Une expérience de jeu immersive et améliorée pour tous les types de jeu – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a sorti son Odyssey Neo G8, le premier moniteur de jeu 240 Hz 4K au monde. Au CES 2022, il a reçu le prix Best of Innovation dans la catégorie Gaming, récompensant son excellence technologique. Pour explorer les fonctionnalités du premier et du plus rapide moniteur de jeu au monde, Samsung Newsroom vous guide à travers un déballage de l’Odyssey Neo G8.

L’Odyssey Neo G8 de Samsung offre une commodité améliorée avec un écran mat, un support ergonomique et plus encore

Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, les pièces assorties, y compris le moniteur, le col du support, la base du support et le câble d’alimentation sont les premières choses que vous voyez.1

L’installation du moniteur est très simple.2 Tout d’abord, connectez la base du support à l’arrière du produit et fixez-la avec une vis. Ensuite, connectez la base du support au col du support et serrez la vis en bas. Ensuite, placez le couvercle arrière et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre. Le moniteur est maintenant prêt à être utilisé.

Une fois assemblé, la forme incurvée de 32 pouces du moniteur est accrocheuse. Le moniteur a un panneau VA incurvé 1000R, qui est une courbure la plus similaire au champ de vision d’un humain. Cette courbure intensifie l’immersion pendant le jeu, vous donnant l’impression d’être vraiment dans le monde du jeu.

L’écran mat de l’Odyssey Neo G8 a également été certifié « sans éblouissement » par la société mondiale de certification de sécurité UL (Underwriters Laboratories), ce qui signifie que son panneau réduit la réflexion de la lumière. L’écran absorbe la lumière environnante afin que l’utilisateur puisse profiter d’une expérience de jeu immersive sans être gêné par des éléments externes, tels que la lumière du soleil provenant des fenêtres.

Les consoles et autres accessoires de jeu peuvent également être facilement connectés au moniteur. Lorsque l’Odyssey Neo G8 est allumé, sa fonction Auto Source Switch+ détecte automatiquement d’autres appareils et commute l’écran sur la source de ces appareils.

De plus, le moniteur offre un support réglable en hauteur (HAS), ainsi que des fonctionnalités de pivotement et d’inclinaison pour une efficacité ergonomique et un montage conforme à la norme VESA (Video Electronics Standards Association).

Vitesse inégalée avec un temps de réponse de 0,001 seconde et un taux de rafraîchissement de 240 Hz

L’Odyssey Neo G8 bénéficie d’un temps de réponse rapide de 1 ms (0,001 seconde) (GtG),3 offrant aux utilisateurs une expérience de jeu plus vive lorsqu’ils jouent à des jeux qui nécessitent des temps de réponse rapides. Les jeux tels que les jeux de tir à la première personne (FPS) et les jeux de course changent rapidement d’écran, et des retards ou des temps de réponse lents peuvent affecter le résultat du jeu. Heureusement, l’Odyssey Neo G8 suit le rythme et donne aux joueurs les meilleures chances de gagner la partie.

Le taux de rafraîchissement, qui mesure combien de fois par seconde l’écran est capable d’afficher une nouvelle image, est également très important pour les joueurs. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz de l’Odyssey Neo G8 offre une expérience visuelle stable et fluide.

Le moniteur est également livré avec un faible décalage d’entrée pour améliorer le temps de réponse. Le décalage d’entrée est un indicateur qui mesure le temps qu’il faut pour que la saisie d’un clavier ou d’une souris s’affiche à l’écran. Plus le décalage d’entrée est faible, plus le temps d’entrée est court et plus le temps de réponse est rapide. L’Odyssey Neo G8 a un faible décalage d’entrée de 1 ms, aidant les joueurs à jouer avec plus de précision dans les jeux où chaque seconde compte.

L’effet de déchirure est un autre facteur qui peut déterminer le résultat d’un match. C’est à ce moment que l’écran est en retard et que l’affichage devient saccadé en raison d’un problème de communication entre le PC et le moniteur. L’Odyssey Neo G8 prend en charge AMD FreeSync Premium Pro qui minimise les déchirures et les décalages d’écran lors de la lecture de jeux gourmands en CPU, permettant aux utilisateurs de profiter de visuels fluides lors de la lecture de jeux.

Un environnement de jeu vivant amélioré avec matrice quantique, HDR 2000 et une qualité d’image UHD incroyable

Comme l’Odyssey Neo G8 est le moniteur de jeu 4K le plus rapide au monde, il offre une résolution UHD de 3 840 x 2 160. La résolution UHD anime le jeu en fournissant des graphismes éclatants, donnant l’impression que le monde du jeu est juste devant vos yeux.

L’Odyssey Neo G8 est également doté de la technologie Quantum Matrix, qui est la technologie propriétaire de Samsung qui contrôle la qualité de l’image. Quantum Matrix utilise des Quantum Mini LED, qui mesurent 1/40 de la hauteur des LED conventionnelles, comme source lumineuse pour un contrôle encore plus précis du contraste. Cette technologie affiche clairement le contraste entre les ombres les plus sombres et les objets les plus brillants dans des scènes qui utilisent un large spectre de couleurs, telles que des scènes d’explosion, créant une expérience de jeu plus vive. Il empêche également l’effet de halo, dans lequel la lumière d’une zone lumineuse de l’écran saigne dans les zones plus sombres qui l’entourent.

Le Quantum HDR 2000 utilisé dans l’Odyssey Neo G8 offre une luminosité maximale pour une expérience HDR riche. Plus précisément, il fournit 4 096 étapes pour les réglages de la luminosité de l’écran et prend en charge un rapport de contraste statique élevé d’un million pour un. De plus, la zone de gradation locale affiche plus précisément la couleur noire. En capturant la lumière réfléchie du mouvement d’un ennemi, l’utilisateur peut facilement découvrir où se cache l’ennemi et également remarquer les détails cachés derrière les ombres.

Rétroéclairage supérieur qui change en fonction de la couleur de l’écran

L’éclairage à l’arrière du moniteur rend votre expérience de jeu plus futuriste. L’Odyssey Neo G8 est livré avec la fonction d’éclairage CoreSync, dans laquelle le moniteur détecte automatiquement la couleur au centre de l’écran et la synchronise avec la couleur de l’éclairage à l’arrière du moniteur. Le moniteur peut afficher cinq couleurs de lumière différentes, permettant aux joueurs de profiter d’une ambiance moderne et élégante tout en jouant. Lorsque vous jouez dans un endroit sombre, la fonction CoreSync peut brouiller la frontière entre la réalité et le jeu, immergeant complètement le joueur dans l’expérience.

Odyssey Neo G8 domine le marché des moniteurs de jeu haut de gamme

Le temps de réponse rapide et la qualité d’image éclatante du moniteur maximisent l’expérience immersive que les utilisateurs peuvent ressentir lorsqu’ils jouent à un jeu. Ces fonctionnalités modernes aident également les joueurs à réussir pendant le jeu, faisant de l’Odyssey Neo G8 le choix idéal pour les joueurs.

L’Odyssey Neo G8 a reçu des critiques positives et est qualifié de “Meilleur moniteur de jeu” par les médias mondiaux. Techaeris et Trusted Review ont fait l’éloge de l’Odyssey Neo G8, déclarant qu’il “offre une image fantastique et un taux de rafraîchissement élevé” et offre une “expérience de jeu immersive et époustouflante”.

L’industrie des moniteurs de jeu est allée au-delà de la simple fourniture de beaux écrans pour jouer. Les produits offrant des fonctionnalités très avancées, telles qu’une vitesse élevée, une qualité d’image élevée et plus encore, deviennent de plus en plus importants car ils aident les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. L’Odyssey Neo G8 est le meilleur moniteur pour les joueurs sérieux qui veulent être immergés dans le jeu tout en profitant de la meilleure qualité d’image pendant le jeu.

1 Les accessoires peuvent varier selon le pays ou la région.

2 Doit être installé selon les instructions du manuel. Placer le panneau incurvé seul sur un bureau ou sur le sol peut endommager le produit.

3 Gris à gris. Unité de mesure de la vitesse des pixels. Utilisé pour mesurer le temps de réponse des moniteurs de jeu.