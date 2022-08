Une expérience de jeu améliorée avec Samsung Gaming Hub – Samsung Global Newsroom

Dans cet article, Samsung Newsroom explique comment profiter du jeu à domicile avec le Samsung Gaming Hub. Le Samsung Gaming Hub offre des expériences de jeu amusantes pour tous les types de joueurs, des joueurs en herbe qui doivent acheter de nouveaux équipements pour jouer à des jeux lorsqu’ils débutent aux joueurs passionnés qui veulent jouer à toutes sortes de jeux, y compris des jeux sur console et des jeux téléchargeables.

Selon un rapport de l’Entertainment Software Association (ESA) en 2021, il y a environ 214 millions de joueurs rien qu’aux États-Unis, 75% des ménages ayant au moins une personne qui joue à des jeux. En conséquence, pendant la pandémie, le jeu est devenu une activité de groupe amusante, en particulier pour ceux qui cherchent à se connecter avec les autres.

Alors que le jeu à domicile continue de devenir une forme de divertissement à domicile de plus en plus populaire, Samsung Electronics offre de nouvelles expériences de jeu aux consommateurs. Samsung Newsroom présente la façon dont les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience de jeu à domicile plus réaliste et immersive avec les téléviseurs intelligents Samsung.

Faites le premier pas vers des jeux à domicile sans entraves avec Samsung Gaming Hub

Le plus grand obstacle pour beaucoup de ceux qui souhaitent commencer à jouer à domicile est le coût et les inconvénients liés à l’achat et à la configuration de l’équipement de jeu. De nombreuses consoles proposent des titres de jeux exclusifs à la console qui ne sont disponibles que sur une seule plate-forme. Afin de jouer à différents jeux, les utilisateurs doivent acheter plusieurs consoles différentes.

Les jeux PC sont également accompagnés d’un ensemble d’obstacles. Les joueurs doivent disposer de tous les accessoires et pièces informatiques nécessaires, tels qu’un processeur, une carte graphique et un moniteur, afin d’avoir une expérience de jeu fluide. De plus, les joueurs qui achètent des jeux téléchargeables doivent s’assurer qu’ils disposent d’un espace de stockage suffisant pour les nouveaux jeux à installer, ce qui les oblige à supprimer des jeux plus anciens pour libérer de l’espace sur leur PC.

Désormais, les joueurs peuvent vivre une expérience de jeu à domicile complète avec Samsung Gaming Hub sans avoir à se soucier des exigences matérielles.

Aucun PC de jeu, console ou équipement de jeu supplémentaire n’est nécessaire ; tout ce dont vous avez besoin est une manette pour profiter des jeux sur une Smart TV Samsung. De plus, les utilisateurs n’ont pas non plus à se soucier de l’espace de stockage pour leurs jeux. Tout comme regarder une série télévisée ou un film sur une plateforme de streaming, tout ce que vous avez à faire pour commencer à jouer est simplement de sélectionner un titre de jeu.

Sur Samsung Gaming Hub, les utilisateurs peuvent accéder aux jeux de divers partenaires leaders du secteur, notamment NVIDIA GeForce Now, Google Stadia et Utomik. De plus, Gaming Hub prend en charge Xbox Game Pass, ce qui en fait la première plate-forme Smart TV au monde à inclure l’application Xbox. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Samsung Gaming Hub peuvent désormais diffuser des centaines de jeux de haute qualité, y compris des titres à succès. De plus, ils peuvent jouer à de nouveaux jeux dès le premier jour de leur sortie depuis Xbox Games Studios et profiter des jeux de franchise emblématiques de Bethesda Softworks et plus encore, le tout sans avoir à acheter de console.

Les utilisateurs peuvent également continuer à jouer à un jeu sur leur tablette ou leur smartphone après avoir commencé à y jouer sur une Smart TV. En se connectant à l’aide d’un service cloud, tous les fichiers enregistrés depuis un téléviseur, une tablette ou un smartphone sont liés entre eux. Cela permet aux utilisateurs de jouer à des jeux croisés depuis n’importe où dans leur maison, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent.1

D’un voyage en ligne à l’apprentissage du codage : une expérience de jeu à domicile personnalisée

Bien que gagner des jeux soit amusant, le fait de jouer à un jeu lui-même peut également être agréable. En plus de sa collection de jeux populaires, Samsung Gaming Hub propose des jeux éducatifs à la fois divertissants et visuellement captivants.

Pour ceux qui veulent faire un voyage spontané quelque part, faites un voyage n’importe où dans le monde avec Flight Simulator. Flight Simulator est un jeu de simulation de pilote qui a été apprécié par beaucoup depuis son lancement en 1982. Le jeu présente aux utilisateurs des visuels réalistes et des décors d’arrière-plan détaillés, tels que des couchers de soleil et des lumières de la ville. Le jeu offre également aux utilisateurs une expérience de vol extrêmement réaliste, similaire au pilotage d’un avion.

Pour les familles qui aiment jouer à des jeux avec leurs enfants, continuez à vous amuser avec Minecraft. Minecraft est un jeu dans lequel les joueurs créent librement leurs propres espaces à travers l’exploitation minière, l’agriculture et la chasse dans un monde composé de blocs carrés. Minecraft: Education Edition est utilisé dans les salles de classe du monde entier pour enseigner un large éventail de matières, y compris les bases de la programmation, telles que le codage et la conception. Avec un didacticiel intégré au jeu, de nombreuses procédures pas à pas et des guides en ligne disponibles, ceux qui ne sont pas familiers avec les jeux peuvent facilement apprendre à jouer à Minecraft. Pour plus de plaisir en famille, le jeu d’action-aventure Minecraft Dungeons permet aux joueurs de braver les donjons seuls ou de rejoindre jusqu’à trois autres joueurs pour combattre des monstres ensemble et rassembler des trésors dans une quête épique.

Votre propre terrain de jeu complété avec Samsung Neo QLED

L’écran est l’un des équipements les plus importants pour les jeux à domicile. L’affichage affecte non seulement le degré d’immersion d’un jeu, mais également le résultat du jeu.

Le Samsung Neo QLED présente le monde à l’intérieur d’un jeu avec la meilleure qualité d’image. Avec un volume de couleur de 100 % et des niveaux de noir améliorés et détaillés, les utilisateurs peuvent apprécier les superbes graphismes haute résolution et découvrir où se cachent les ennemis dans l’obscurité.

Le Neo QLED est équipé de diverses fonctionnalités qui rendent le jeu encore plus excitant. Plus précisément, il est livré avec la technologie Motion Xcelerator Turbo Pro, qui offre un mouvement de jeu net en résolution 4K à 144 Hz, et FreeSync Premium Pro, qui minimise la latence d’entrée, le décalage et le bégaiement à l’écran. Grâce à ces fonctionnalités, les joueurs peuvent jouer en douceur à des jeux gourmands en CPU et profiter de graphismes vifs et réalistes. Des jeux de tir à la première personne (FPS) qui nécessitent des temps de réponse rapides aux jeux de course avec des basculements rapides entre différents écrans, le Neo QLED offre aux joueurs une expérience de jeu améliorée et immersive dans tous les genres.

Le Neo QLED fournit également des rapports d’aspect d’affichage améliorés de 21: 9 et 32: 9, permettant aux joueurs de jouer sur un écran plus grand plutôt que sur des moniteurs de jeu uniquement. Le Neo QLED est le premier du genre dans l’industrie à offrir Ultrawide GameView. Ultrawide GameView capture des angles de jeu qui n’étaient pas disponibles avec un format d’affichage de 16:9, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux sans aucun angle mort à l’écran. Le Neo QLED prend également en charge Multi View, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de lire simultanément deux vidéos différentes. Avec Multi View, les utilisateurs peuvent jouer à un jeu tout en se référant à une procédure pas à pas en même temps.

Profitez d’une expérience sonore améliorée avec le Neo QLED. Le Neo QLED est livré avec la technologie Moving Sound Pro+ (OTS Pro+), une technologie qui fait correspondre la direction et le mouvement d’un objet dans une vidéo au son. En créant un son multidimensionnel, les utilisateurs ont l’impression d’être à l’intérieur du jeu lui-même.

Le divertissement à domicile est apprécié par beaucoup car c’est le moyen le plus pratique de profiter d’activités amusantes dans le confort de sa maison. La prochaine ère du jeu à domicile a commencé, une ère où tout le monde peut jouer à des jeux vidéo aussi facilement qu’il peut regarder la télévision depuis son domicile. Un téléviseur intelligent Samsung est tout ce dont vous avez besoin pour profiter de jeux confortablement. Plongez dans le monde immersif du jeu à domicile avec les téléviseurs intelligents Samsung.

1 Nécessite un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Différent pour chaque jeu.