Une expédition polynésienne en canoë faisant le tour de l’océan Pacifique fait escale en Colombie-Britannique

Des collectivités de la Colombie-Britannique accueillent une expédition en canot qui prévoit, au cours des quatre prochaines années, de faire le tour de l’océan Pacifique.

L’expédition est organisée par la Polynesian Voyaging Society (PVS).

La société affirme que le canoë polynésien traditionnel – qui a été nommé Hōkūleʻa, d’après l’étoile guide également connue sous le nom d’Arcturus – parcourra environ 43 000 milles autour de l’océan Pacifique et s’arrêtera dans plus de 300 ports, 36 pays et archipels et près de 100 Territoires autochtones en cours de route.

L’idée est de préserver les méthodes de voyage traditionnelles polynésiennes et de créer un mouvement éducatif mondial sur la préservation des océans. PVS dit que Hōkūleʻa a été conçu pour reproduire d’anciens canoës.

Moani Heimuli, capitaine en formation sous la direction du navigateur et PDG de l’expédition Nainoa Thompson, a déclaré à CBC News que l’expédition s’appelait Moananuiakea, d’après l’océan Pacifique.

« C’est un voyage de quatre ans, et nous voyageons autour de notre Pacific Rim, en commençant par l’Alaska, se terminant au Japon. Et nous voyagerons pour nos océans, pour nos enfants, afin que des générations à partir de maintenant, ils puissent encore se nourrir de nos océans ici « , a-t-elle déclaré lors d’une escale à Prince Rupert, en Colombie-Britannique.

« Et vraiment pour notre terre insulaire. Nous nous soucions vraiment de notre planète, et nous nous soucions vraiment de l’océan Pacifique. … ça va être un grand voyage, et ce fut un grand voyage jusqu’à présent. »

Le voyage mondial a commencé en juin

Hōkūleʻa a commencé son voyage mondial depuis Juneau, en Alaska, à la mi-juin et a fait plusieurs escales dans les ports de l’Alaska et de la Colombie-Britannique depuis.

Le canoë peut accueillir confortablement 10 personnes, a déclaré Heimuli, et la technologie moderne les a aidés à éviter le mauvais temps – le voyage a donc été relativement fluide.

Les Hawaïens, a-t-elle dit, sont des « peuples des profondeurs » et il n’y a pas beaucoup de voies navigables intérieures à la maison, donc l’équipage navigue pendant la journée uniquement pour éviter tout problème de sécurité.

À chaque arrêt, l’équipage du Hōkūleʻa rencontre les communautés autochtones locales pour partager des connaissances et des histoires sur ce que chaque groupe fait pour préserver sa culture.

Les gens au quai de Prince Rupert accueillent les membres de l’équipage du canot polynésien Hokule’a, qui fait escale dans des ports de la Colombie-Britannique dans le cadre d’une expédition faisant le tour de l’océan Pacifique. (Soumis par la Polynesian Voyaging Society)

« Nous prenons les histoires que beaucoup de ces communautés ont et les entremêlons – les ramenons à la maison et les partageons avec nos gens, et les partageons avec ces autres communautés. C’est un peu comme une noix de coco sans fil », a déclaré Heimuli.

« Nous nous promenons et partageons nos histoires avec la prochaine communauté, de la communauté passée. Et nous continuons à raconter cette histoire pendant des générations. Nos enfants, et nos prochaines générations, raconteront toujours l’histoire de ces différents endroits. «

Heimuli a déclaré que son arrêt préféré jusqu’à présent était à Angoon, en Alaska, où les membres de l’équipage de Moananuiakea ont aidé des jeunes autochtones locaux à lancer des canoës pour la première fois depuis le Bombardement d’Angoon de 1882 lorsque les forces navales américaines ont détruit le village.

Après quelques jours à Haida Gwaii, Hōkūleʻa s’est arrêté à Prince Rupert au cours de la fin de semaine et a rencontré des représentants des nations Haida, Tsimshian, Tlingit et Nisgaʻa.

Le canot partira pour Campbell River jeudi, si le temps le permet, et fera provisoirement plusieurs arrêts en cours de route, notamment à Klemtu, Bella Bella, Namu, Port Hardy, Alert Bay et Brown’s Bay Resort.

L’équipage changera à Campbell River, a déclaré Heimuli.

Lorsqu’elle rentrera chez elle à Hawaï, Heimuli a déclaré qu’elle était ravie d’apporter des histoires à sa famille et à ses amis, y compris celles sur l’hospitalité des gens ici.

« Pour ces gens, prendre des Hawaïens au hasard et nous nourrir, nous héberger et nous nourrir jusqu’à ce que nous ne puissions plus manger, puis partager leurs histoires spéciales avec nous – c’est assez incroyable. »