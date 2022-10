Une expédition découvre une cache de caméras sur un glacier éloigné du Yukon, 85 ans après qu’un alpiniste les a laissées derrière

Après six jours de recherche dans le glacier Walsh, dans le parc national Kluane du Yukon, à la recherche d’une cache d’appareils photo vieille de plusieurs décennies, l’équipe d’expédition de Griffin Post était prête à l’emballer.

La moitié de son équipage s’était déjà envolé. Le mauvais temps était sur le point de s’installer. Le temps passait et l’équipage ne semblait pas près de retrouver l’équipement perdu que le légendaire alpiniste Bradford Washburn avait caché sur le glacier 85 ans auparavant.

Puis, le dernier après-midi de la recherche, l’un des scientifiques de l’équipe a proposé une nouvelle théorie sur l’endroit où pourrait se trouver l’équipement.

“Nous avions littéralement une heure avant de partir, lorsque nous avons commencé à trouver des pièces de leur équipement et des restes de leur voyage qui leur appartenaient indiscutablement”, a déclaré Post à propos de l’expédition qui a eu lieu en août.

“C’était tellement surréaliste. Tu es un peu incrédule et tu te dis : “Oh mon Dieu, nous avions raison ! Ça existe !””

Dora Medrzycka a identifié où la cache a pu se déplacer, sur la base des mouvements projetés du glacier. (Leslie Hittmeier)

L’équipe a récupéré une partie de la caméra aérienne F-8 chérie de Washburn – un format pour lequel il deviendra plus tard connu dans le monde entier – ainsi que deux caméras cinématographiques et de vieux équipements d’escalade, des tentes et des ustensiles de cuisine. (Cela comprenait une partie d’un steak T-bone, a noté Post – “Ils mangeaient plutôt bien là-bas, semble-t-il.”)

“C’était juste la gamme complète d’équipements de ce qu’ils utilisaient dans les années 1930”, a déclaré Post, skieur professionnel et explorateur de montagne.

Dora Medrzycka, boursière postdoctorale à l’Université d’Ottawa et scientifique à l’origine de la nouvelle théorie, a déclaré que la découverte se résumait à la distance parcourue par le glacier depuis l’époque de Washburn.

Comprendre cela était un défi majeur pour l’équipe, car le glacier Walsh ne bouge pas comme les glaciers normaux – il passe plutôt par des cycles où il a un débit lent et régulier, suivi d’une décennie de “montée en flèche”, a-t-elle déclaré.

“Les glaciers en pleine expansion … ont ces courtes périodes d’activité intense et ce comportement irrégulier qui rend vraiment difficile la reconstruction du mouvement de ces glaciers sur de longues échelles de temps”, a-t-elle expliqué.

L’expédition a découvert une caméra aérienne 58 ainsi que deux caméras cinématographiques et de vieux équipements d’escalade, des tentes et des ustensiles de cuisine. (Soumis par Teton Gravity Expedition)

Debout sur la glace, elle a remarqué de longues bandes de débris qui lui ont donné un indice sur comment et quand le glacier avait surgi.

“Sur la base de cette idée, j’ai essentiellement extrapolé le mouvement du glacier et proposé une nouvelle estimation de l’endroit où pourrait se trouver la cache – et cela s’est avéré être assez précis”, a-t-elle déclaré.

“Personnellement, pour Griffin, pour l’équipe, pour moi, c’est assez épique. Nous sommes allés à la chasse au trésor, et nous l’avons trouvé par hasard.”

Quelques paragraphes errants et un rêve

Cette chasse au trésor était en préparation depuis longtemps.

Post avait été fasciné par la tentative ratée de Washburn en 1937 d’escalader le mont Lucania – au cours de laquelle il avait abandonné l’équipement – depuis qu’il avait lu à ce sujet dans un livre. Ce sont quelques paragraphes de ce livre, qui mentionnent qu’aucune équipe d’escalade n’a jamais signalé avoir vu l’équipement, qui “ont fait tourner les roues”, a-t-il déclaré.

Il a dû construire un dossier pour l’expédition, en utilisant un programme de cartographie 3D et des photos du voyage de Washburn pour essayer de trianguler où l’équipement aurait été caché.

Puis il a commencé à envoyer des courriels aux glaciologues.

Luke Copeland, professeur de glaciologie à l’Université d’Ottawa et professeur de Medrzycka, s’y est intéressé, ayant étudié cette région dans le passé.

“Il existe un dossier de découverte de quelques anciens artefacts sur des glaciers dans d’autres régions”, a expliqué Copeland. “Je ne pensais pas que c’était totalement hors de question, mais, bien sûr, découvrir où c’était 85 ans plus tard, c’est un défi vraiment difficile.”

L’équipe a utilisé des processus de cartographie glaciaire innovants pour déterminer où la cache a pu se déplacer sur huit décennies. (Soumis par Teton Gravity Expedition)

Heureusement, ils ont déterminé que l’équipement aurait été laissé sur la partie inférieure du glacier, au lieu d’être au sommet où il aurait été recouvert par des décennies de neige.

“Nous avions prévu qu’il se serait déplacé d’environ 10 kilomètres vers le bas du glacier, mais lorsqu’ils sont arrivés sur le terrain, il s’était vraiment déplacé beaucoup plus loin que cela”, a-t-il déclaré.

Le glacier mesure plus de 70 kilomètres de long et quelques kilomètres de large, a noté Medrzycka – “un paysage immense” pour rechercher une si petite cache.

Post a déclaré que son cœur s’était un peu serré lorsque l’équipe est arrivée sur le glacier. L’entreprise semblait soudain extravagante, une chasse à l’aiguille dans la botte de foin.

“C’est drôle, en entrant, vous avez fait toutes ces recherches, vous avez cette carte, vous vous dites:” Nous allons la trouver à coup sûr “”, a-t-il déclaré.

“Ensuite, vous volez dans cette vallée et le glacier Walsh pour la première fois, et vous voyez à quel point c’est vaste, et combien de crevasses il y a.”

Outre le succès de la découverte de l’engin, Post a déclaré que le voyage a également fourni à la communauté scientifique une quantité importante de données sur la façon dont le glacier s’est développé.

“Ils ont toutes ces informations sur la façon dont ce glacier s’est comporté au cours des 85 dernières années – ce qui est une contribution assez intéressante à la science”, a-t-il déclaré.

L’équipement de Washburn est maintenant entre les mains d’une équipe de conservateurs de Parcs Canada, qui travaille à la préservation des artefacts.