L’univers est un mystère profond, et les astronomes et autres experts essaient continuellement de percer l’un ou l’autre secret grâce à leurs recherches. Dans une étude récente, il a été découvert qu’il existe une exoplanète chaude et rocheuse connue sous le nom de super-Terre. Cette planète est présente dans la galaxie de la Voie lactée et serait en orbite autour de l’une des plus anciennes étoiles de la galaxie.

Selon un rapport publié dans le CNN, la super-Terre est appelée une exoplanète parce qu’elle est située à l’extérieur du système solaire. La raison derrière ce nom est que la super-Terre a trois fois la masse de la Terre et est environ 50% plus grande que la Terre. Cette planète est également connue sous le nom de TOI-561b.

Selon les experts, la super-Terre peut terminer une orbite autour de son étoile en moins d’une demi-journée terrestre. En ce qui concerne la température de cette planète, elle se situe autour de 3140 degrés Fahrenheit. La température de surface est le résultat de la proximité de l’étoile. Stephen Kane, co-auteur de l’étude et astrophysicien à l’Université de Californie à Riverside, a confirmé dans un communiqué les informations concernant l’heure de l’orbite. Il a mentionné que pour chaque jour qu’une personne passe sur Terre, l’exoplanète tourne deux fois autour de son étoile.

La prochaine question évidente qui se pose ici est de savoir comment cette planète nommée TOI-561b a été découverte. Les experts avaient découvert cette planète grâce à la mission Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) qui avait été lancée par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en 2018. Ladite planète a été retrouvée dans l’épais disque galactique de la galaxie de la Voie lactée. Afin d’être entièrement sûrs de leur découverte, les experts se sont rendus à l’observatoire WM Keck à Hawaï pour déterminer la masse, le rayon et la densité de la super-Terre. La compréhension de la masse et du rayon aide les astronomes à en savoir plus sur sa structure interne.

Leurs découvertes ont été choquantes car ils ont découvert que même si la masse de la planète est trois fois celle de la Terre, sa densité est presque la même. Réagissant à cela, Stephen Kane a déclaré: « C’est surprenant car on s’attendrait à ce que la densité soit plus élevée. »

Il a également mentionné que cette planète n’est pas capable de supporter une vie habitable. Stephen a ajouté que connaître l’intérieur de la planète aide à comprendre si la surface de la planète est habitable ou non. «Bien qu’il soit peu probable que cette planète soit habitée aujourd’hui, elle pourrait être le signe avant-coureur de nombreux mondes rocheux à découvrir autour des plus anciennes étoiles de notre galaxie», a-t-il ajouté.