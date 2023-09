Une exemption militaire pour les joueurs sud-coréens qui ont réussi aux Jeux asiatiques relance le débat

BTS, la centrale de la K-pop, n’en a pas obtenu, contrairement au footballeur vedette Son Heung-min : la Corée du Sud accorde des exemptions limitées au service militaire et, pour la première fois, les joueurs d’eSports peuvent en obtenir une.

Pour les hommes sud-coréens, remporter l’or dans n’importe quel sport lors des Jeux asiatiques qui s’ouvrent samedi à Hangzhou s’accompagne d’une exemption automatique de 18 mois dans l’armée.

Cette année, l’eSport est pour la première fois un événement médaillé, ce qui signifie que les meilleurs joueurs sud-coréens, dont le capitaine de l’équipe Lee « Faker » Sang-hyeok, ont une double récompense.

Généralement accordées aux athlètes d’élite ou aux musiciens classiques sur la base de la promotion du prestige national, ces exemptions sont très recherchées.

Moins de 100 exemptions pour les « arts et sports » ont été accordées l’année dernière, selon les statistiques officielles.

Ils sont également controversés.

Le skipper sud-coréen et attaquant des Spurs Son a évité le service militaire complet après que l’équipe nationale de football a remporté l’or aux Jeux asiatiques de 2018.

Mais bien qu’ils aient généré des milliards pour l’économie et contribué à propulser la K-pop auprès d’un public mondial, les mégastars BTS n’ont pas été jugées éligibles.

Deux membres, Jin et J-Hope, servent actuellement dans l’armée et un autre, SUGA, devait s’enrôler vendredi, selon leur agence HYBE.

Lorsque le pays réfléchissait à des exemptions militaires pour les stars de la K-pop, notamment afin que les progrès de BTS ne soient pas interrompus, environ 33 % du public s’est opposé à l’idée, selon une enquête Gallup de 2022.

Avec les débuts de l’eSport comme événement médaillé aux Jeux asiatiques et la Corée du Sud comme puissance, le débat est revenu sur le devant de la scène.

L’entraîneur de l’équipe nationale, Kim Jeong-gyun, a balayé les questions à ce sujet, affirmant que « le sens du devoir » de représenter la Corée du Sud serait la seule motivation des joueurs.

Mais les experts estiment que les exemptions de service militaire sont une « question très importante » pour les jeunes athlètes.

« Actuellement, tous les joueurs professionnels d’eSports sont des hommes qui commencent à jouer à la fin de l’adolescence », a déclaré à l’AFP Choi Eun-kyoung, professeur à l’université Hanshin.

« Le bénéfice des exemptions du service militaire est important car il peut être un autre énorme stimulant pour la motivation des joueurs, au-delà de la fierté de représenter leur pays. »

LIRE : En compétition pour la gloire des Jeux asiatiques, l’équipe indienne d’e-sports League of Legends part pour Hangzhou

Les sports électroniques seront disputés aux Jeux dans EA Sports FC, PUBG Mobile, Arena of Valor, Dota 2, League of Legends, Dream Three Kingdoms 2 et Street Fighter V.

La Corée du Sud est souvent reconnue comme le pays où l’eSport, ou jeu professionnel, a vu le jour.

L’accès facile à l’Internet haut débit et l’émergence des « PC bangs » – les cybercafés – dans les années 1990 ont favorisé une culture de jeu social parmi la jeunesse sud-coréenne qui s’est rapidement transformée en une immense communauté mondiale de joueurs.

« Si Athènes est le berceau des Jeux olympiques, le berceau de l’eSport est Séoul », a déclaré Kang Do-kyung, joueur professionnel devenu professeur au Shingu College.

Le gouvernement de Séoul et l’organisme eSport du pays ont investi des ressources pour s’assurer que les 15 joueurs de l’équipe nationale soient en parfaite condition pour les Jeux.

Lors de la préparation, Séoul a fourni un centre de formation comprenant de la physiothérapie et des conseils.

L’Association coréenne des sports électroniques a réservé des chambres d’hôtel cinq étoiles à proximité du site des Jeux où elle servira des repas coréens pour que les joueurs se sentent chez eux.

L’esport était un sport de démonstration aux Jeux asiatiques de 2018, lorsque l’équipe sud-coréenne de League of Legends a perdu contre la Chine en finale.

La vengeance sera dans leur esprit, mais l’équipe a refusé de dire si éviter le service militaire l’était aussi.

« Il y a cinq ans, nous avons dû nous contenter d’une médaille d’argent, mais cette fois, nous avons des joueurs forts et beaucoup de gens nous soutiennent », a déclaré Faker.

« Je vais travailler dur avec la conviction que nous gagnerons définitivement », a-t-il ajouté.

S’ils remportent l’or, et avec elle une exemption, cela relancera probablement tout le débat.

Le grand public ressentira probablement les exemptions pour l’eSport comme il l’a fait pour BTS, qui en a potentiellement obtenu une – largement opposé, a écrit le journaliste Kim Geon-ho dans le journal Segye Ilbo.

Même s’il en avait un, Son devait quand même suivre une formation militaire de trois semaines, ce qui est la norme même pour ceux qui ont le droit de se retirer du service complet.

« C’était une bonne expérience », a-t-il déclaré à Spurs TV.

« Les trois semaines ont été difficiles mais j’ai essayé d’en profiter. »

A LIRE AUSSI : Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)