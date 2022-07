Une excellente opportunité pour les jeunes, déclare Sunil Chhetri dans un message spécial aux participants de la Next Generation Cup

Le capitaine de l’équipe nationale indienne Sunil Chhetri a adressé ses meilleurs vœux à l’équipe réserve du Bengaluru FC avant la Next Generation Cup, 2022, au Royaume-Uni. Le Bengaluru FC affrontera l’équipe de l’académie du Leicester City FC, ancien champion de Premier League, tandis que le Kerala Blasters FC affrontera Tottenham Hotspur lors du premier tour mercredi.

L’inspirant Sunil Chhetri a partagé un message vidéo spécial souhaitant le meilleur à l’entraîneur, Naushad Moosa et à ses pupilles, conseillant aux joueurs de profiter de l’expérience.

« Moosa (bhai), les gars, tout le meilleur. Je pense que c’est une grande opportunité pour vous tous. Je suis presque sûr que vous allez bien vous en sortir. Je sais que vous allez affronter certaines des meilleures équipes de jeunes d’Angleterre. Vous avez tout notre soutien. Allez-y et profitez-en. Tout le meilleur », a déclaré Chhetri, le troisième meilleur buteur international actif au monde.

La Next Generation Cup fait partie du partenariat à long terme entre Football Sports Development (FSDL) et Premier League. Les ligues anglaise et indienne ont travaillé ensemble pour développer le football de manière holistique en Inde.

Le milieu de terrain du Kerala Blasters FC Sahal Abdul Samad a également partagé un message pour la jeune brigade jaune. “Je souhaite tout le meilleur à l’équipe de jeunes des Kerala Blasters pour la Premier League Next Gen Cup. Faites bien et profitez de votre séjour au Royaume-Uni. Allez les garçons », a déclaré Sahal.

Pendant ce temps, le nouvel entraîneur-chef du Bengaluru FC, Simon Grayson, a également eu des mots de motivation pour les joueurs émergents.

“Je souhaite aux moins de 23 ans tout le meilleur dans la Premier League Next Generation Cup avec le jeu dans lequel ils sont impliqués. Je sais que vous jouez à Leicester City, l’un de mes anciens clubs, ce qui sera une expérience fantastique pour vous. Assurez-vous d’aller vous amuser et de travailler dur pour représenter le badge (Bengaluru FC). Bonne chance à vous tous », l’Anglais.

Le Bengaluru FC et les Kerala Blasters se sont qualifiés pour le tournoi international en terminant parmi les deux premiers de la première Reliance Foundation Development League.

La Next Generation Cup, 2022 comprend huit équipes – cinq équipes de l’académie de Premier League ainsi que deux clubs indiens et une équipe sud-africaine.

Le Bengaluru FC est placé dans le groupe A “Next Gen Midlands” aux côtés du Leicester City FC, du Nottingham Forest et du Stellenbosch FC. Le Kerala Blasters FC fait partie du groupe B « Next Gen London », avec Tottenham Hotspur, West Ham United FC et Crystal Palace FC.

Le match du Kerala Blasters FC contre Tottenham Hotspur débutera à 15h30 IST tandis que le Bengaluru FC contre Leicester City FC débutera à 21h30 IST.

Les deux matchs seront diffusés en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Super League indienne.

