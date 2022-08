Une ex-star du tennis réclame des drapeaux ukrainiens lors d’événements américains pour agacer les Russes

Aleksandr Dolgopolov a publié le plaidoyer sur Twitter

La star de tennis ukrainienne à la retraite Aleksandr Dolgopolov a imploré les fans d’apporter le drapeau de son pays à tous les matchs mettant en vedette des joueurs russes ou biélorusses lors des tournois américains cet été.

L’ancienne numéro 13 mondiale a répondu à un incident survenu à l’Open de Cincinnati le week-end dernier, lorsqu’une fan de tennis drapée dans un grand drapeau ukrainien a été invitée à quitter un match de qualification disputé entre les joueuses russes Anna Kalinskaya et Anastasia Potapova.

L’arbitre Morgane Lara a été vue en train de parler à la fan, plus tard nommée “Lola”, avant que le personnel de sécurité n’intervienne et ne lui demande de partir.

Les rapports ont affirmé que l’une des stars russes sur le terrain avait demandé que des mesures soient prises, et les organisateurs du tournoi ont expliqué plus tard que le drapeau avait enfreint les règles en raison de sa taille.

“Par conséquent, le patron a été invité à retirer le drapeau du terrain et, après l’avoir fait, a été autorisé à rester au tournoi”, un porte-parole a déclaré à Reuters.

En référence à la dispute, Dolgopolov, qui a été un commentateur constant de l’opération militaire en Ukraine, s’est adressé “toutes les personnes qui ont admiré mon tennis et prévu de visiter les tournois américains.”

“Je demande [you] apporter un drapeau ukrainien à tous les matches russes ou biélorusses qu’ils regardent », a-t-il demandé, tout en osant l’ATP et la WTA “pour réessayer cette étape”.

“PS – gardez les drapeaux dans l’exigence de la politique, afin qu’ils n’aient aucune raison ‘de conte de fées’ de vous demander de partir,” a ajouté Dolgopolov, qui a rejoint les forces de défense de son pays à Kiev au début du conflit avec la Russie.





Lorsqu’un utilisateur lui a dit que le ventilateur n’aurait pas été éjecté si son drapeau avait été de taille réglementaire, la femme de 33 ans a répondu en disant : “Très belle histoire, mais non.”

“Ils l’ont d’abord expulsée parce qu’un joueur russe s’est plaint, après avoir inventé une raison qui est une “politique” dont ils se souvenaient”, il prétendait.

Lorsqu’on lui a demandé ce que ses appels accompliraient, Dolgopolov a déclaré qu’il « éduque les joueurs », et surtout ceux de Russie, plus les officiels, affirmant “qu’ils n’ont aucun droit de virer un fan juste [for] porter un drapeau en silence et [calling] ses actions “pas gentilles”.”





“J’espère que les supporters leur réserveront un ‘accueil chaleureux’ pour le reste de leurs matchs”, Dolgopolov avait précédemment souhaité sur Twitter, ajoutant que “tout Russe qui est insulté par un drapeau ukrainien devrait être chez lui, où il ne voit que son drapeau national.”

“Bien essayé avec votre politique de taille de drapeau,” Dolgopolov a également déclaré lors du marquage des Masters de Cincinnati. “J’aurais dû le dire [at] le début, pas après.”

Avec des stars russes telles que le numéro un mondial Daniil Medvedev toujours en lice dans l’épreuve masculine de Cincinnati, il reste à voir si les demandes de Dolgopolov trouveront une réponse là-bas ou à l’US Open en août et septembre, où Medvedev visera à défendre ses hommes. titre en simple.

Peut-être à la déception de Dolgopolov, certaines sections de la foule à Cincinnati ont activement soutenu Medvedev lors de sa victoire contre l’opposant néerlandais Botic van de Zandschulp mardi – le Russe ayant reçu des demandes en mariage.

Medvedev a également été félicité pour avoir pris le temps de signer des autographes sur le terrain après la fin de son match après 22 heures, heure locale dans l’Ohio.

Malgré les interdictions généralisées des athlètes russes et biélorusses dans d’autres sports et lors d’événements spécifiques tels que Wimbledon, les joueurs des deux pays ont été autorisés à concourir en tant que neutres sur les circuits ATP et WTA.