Une ex-star de l’UFC arrêtée pour avoir prétendument tué sa petite amie

Phil Baroni est détenu au Mexique, cela a été confirmé mercredi

L’ancien combattant de l’UFC Phil Baroni a été arrêté au Mexique après avoir prétendument tué sa petite amie dans une dispute de chambre d’hôtel. Le bureau du procureur de l’État de Nayarit a confirmé la nouvelle mercredi à la suite des premières informations parues dans les médias locaux.

Baroni, 46 ans, aurait appelé la police dans sa chambre de l’hôtel Jardin San Pancho juste à l’extérieur de la station balnéaire de Puerto Vallarta le 1er janvier, affirmant qu’il avait trouvé sa petite amie insensible à la suite d’une dispute.

Baroni aurait dit aux officiers qu’il avait ramé avec la femme, nommée uniquement Paola, après qu’elle eut admis l’avoir trompé.

Il a allégué qu’il l’avait jetée dans la douche, lui disant de se laver, mais elle avait glissé et s’était cogné la tête, selon des informations.

L’ancien combattant a affirmé qu’il avait ensuite aidé sa petite amie à se coucher et qu’il était allé au magasin, pour revenir la trouver morte. La police aurait trouvé le corps de la femme nu et avec des ecchymoses.

Baroni a partagé des publications sur les réseaux sociaux du Mexique ces dernières semaines.

© Instagram / Phil Baroni



Des informations sur l’arrestation de Baroni ont d’abord été publiées dans le média local Tribuna de la Bahia et ont été confirmées par le bureau du procureur local à l’AP mercredi.

Il a été affirmé que Baroni était peut-être sous l’influence de l’alcool ou de la drogue au moment de l’incident. Une première audience sur l’affaire devrait être prévue lundi.

Baroni, originaire de New York, a pris sa retraite du MMA en 2019 après une carrière de près de deux décennies. L’ancien poids welter est répertorié comme ayant un dossier de 16-19 et a effectué deux séjours sous la bannière de l’UFC. Baroni a également concouru pour ONE Championship, Pride FC, Strikeforce et Bellator MMA, entre autres promotions.