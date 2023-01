Une ex-star de la NFL aux soins intensifs après avoir sauvé des enfants de la noyade – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris O’Meara/AP/Shutterstock

Peyton Hillis est un ancien porteur de ballon de la NFL qui a joué pour plusieurs équipes.

Il a remporté un vote pour être sur la couverture du Madden NFL ’12 jeu de football.

En 2023, il a été hospitalisé après avoir sauvé ses enfants d’un accident de noyade.

Peyton Hillis, l’ancien porteur de ballon de la NFL qui a joué pour les Broncos de Denver, les Browns de Cleveland et les Chiefs de Kansas City (entre autres équipes), “va mieux” après avoir été admis aux soins intensifs à la suite d’un accident de natation où il a sauvé ses deux enfants de la noyade. “Je voulais juste faire savoir à tout le monde sur Razorback Nation que Peyton va mieux”, l’oncle de Hillis, Greg Hillis, a écrit le 5 janvier. « Il est toujours en soins intensifs et a des problèmes avec ses reins et ses poumons, mais les médecins disent qu’il va mieux. Je voulais juste éviter toute rumeur qui pourrait être lancée.

En plus de ces informations, j’ai confirmé que Hillis avait eu un accident de natation à Pensacola, en Floride, et avait été transporté par hélicoptère à l’hôpital. Il reste inconscient aux soins intensifs. La famille demande de bien vouloir prier pour lui et un prompt rétablissement. https://t.co/bHWdZpJeXq – Alyssa Orange (@AlyssaOrange) 6 janvier 2023

Les détails entourant la blessure de Peyton et l’accident sont rares pour le moment. Journaliste Alyssa Orange a ajouté qu’elle “a confirmé [Peyton, 36] a eu un accident de natation à Pensacola, en Floride, et a été transporté par hélicoptère à l’hôpital. Il reste inconscient aux soins intensifs. Alors que la famille et les amis de Peyton “prient pour lui et un prompt rétablissement”, voici ce que nous savons.

Peyton est un ancien porteur de ballon de la NFL

Peyton Hillis a rejoint la NFL en 2008 lorsque les Broncos de Denver l’ont sélectionné comme 227e choix au total lors du repêchage de la NFL. Lors de sa première saison, il a disputé douze matchs avant de subir une déchirure à l’ischio-jambier droit, le forçant à s’absenter le reste de la saison. Hillis n’a pas vu beaucoup de temps de jeu lors de sa deuxième saison avec les Broncos, et il a finalement été échangé aux Browns de Cleveland.

À sa première saison avec les Browns, il a connu un sommet professionnel de 1 177 verges au sol. Cependant, la saison 2011-12 l’a vu traîner et bégayer, résultant en un total de 587 verges au sol. Il s’est également blessé à nouveau aux ischio-jambiers, limitant ses capacités. Sa relation avec les Browns s’est détériorée et l’équipe lui a permis de rejoindre les Chiefs de Kansas City en 2012 en tant qu’agent libre. À partir de là, les choses ne se sont pas beaucoup améliorées, Hillis jouant en renfort.

Il a signé avec les Tampa Bay Bucks à l’été 2013, mais l’équipe l’a libéré avant le début de la saison. Les Giants de New York l’ont récupéré et il a joué neuf matchs pour le Big Blue Wrecking Crew. En 2015, il annonce sa retraite. ”

«Je ne m’en souciais plus autant, je ne me souciais plus d’y travailler. Le football m’a fait tomber”, a-t-il déclaré à Rapport du blanchisseur en 2015. “J’aime toujours le jeu et j’ai toujours beaucoup d’amis dans le jeu, mais en ce qui concerne le football de la NFL, mon cœur n’y est plus.”

Il était sur la couverture d’un fou Jeu

En raison de la saison d’évasion de Peyton avec les Browns, il y a eu un vote massif des fans pour qu’il soit sur la couverture de Madden NFL ’12. Le scrutin final a mis Peyton contre Michel Vic (après que Peyton ait bouleversé Mat Ryan, MVP du Super Bowl Aaron Rodgers, et Raie Riz.) Peyton a gagné et a été immortalisé sur la couverture du jeu vidéo.

Il ne pense pas qu’il a été maudit

Avec fou l’immortalité vient la douleur. On soupçonne depuis longtemps que les athlètes sélectionnés pour le fou les jeux voient soudainement une baisse de jeu, un “Madden Curse”. Hillis a dit que l’idée de la malédiction lui avait traversé l’esprit, mais il a dit Rapport du blanchisseur qu’il n’en mettrait pas trop. “J’ai passé quelques années là-bas juste en colère contre le monde”, a-t-il déclaré. “J’ai mis ma foi dans le monde et le monde m’a laissé tomber. Et j’aurais dû le savoir. Le monde vous laissera toujours tomber. Mettez votre foi en Dieu.

Il était marié

“Le chagrin d’amour que j’ai traversé sur et en dehors du terrain à ce moment-là m’a fait réaliser ce qui était vraiment important, et ce n’était pas le football. De toute évidence, le football est terminé, et qu’est-ce que j’ai maintenant? J’ai ma famille », a déclaré Peyton Rapport du blanchisseur. “Ce n’est qu’une de ces choses sur lesquelles vous repensez et vous êtes amer parce que vous savez que vous auriez pu faire plus si vous aviez eu l’occasion, mais beaucoup de choses sont hors de votre contrôle, alors vous essayez de le regarder [as a] positif.”

Peyton partage ses deux enfants – un fils et une fille – avec son ex-femme, Amanda. Les détails de la relation restent confidentiels. À partir de 2023, il sortirait avec l’actrice Angela Cole.

Il est un acteur

Originaire de l’Arkansas, Peyton a fièrement rejoint l’Université de l’Arkansas pour devenir Razorback. Cependant, en 2021, il est devenu un autre type de bête. Avec ses années de football derrière lui, Peyton a tenté de jouer dans le film indépendant d’horreur / loup-garou, La chasse.

