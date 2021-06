Une ex-législatrice reçoit une balle dans la nuque alors qu’elle tondait sa pelouse – après avoir affirmé que sa belle-sœur avait été assassinée à proximité

Une ANCIENNE législatrice a reçu une balle dans la nuque alors qu’elle tondait une pelouse, après avoir affirmé que sa belle-sœur avait été assassinée à proximité.

Ashley Henley, qui a siégé à la Chambre des représentants du Mississippi de 2016 à 2020, a été retrouvée tuée par balle devant une maison du comté de Yalobusha dimanche soir.

Ashley Henley a été retrouvée abattue devant une maison dans le Mississippi Crédit : AP

Sa belle-sœur a également été retrouvée morte dans une caravane incendiée en décembre Crédit : Facebook

La maison où Henley a été abattu appartenait à sa belle-sœur, Kristina Michelle Jones, qui a été retrouvée morte dans une caravane incendiée sur la propriété le lendemain de Noël.

Henley et son mari, Brandon Henley, étaient convaincus que Jones avait été assassiné – et ont transformé la propriété en quelque chose d’un sanctuaire, avec des photos et un grand panneau indiquant : « J’ai été assassiné.

La famille a affiché le panneau dans le but d’obtenir justice pour Jones, selon le North Mississippi Herald.

La police n’a pas officiellement établi de lien entre les décès de Henley et Jones, mais son mari a déclaré à WTVT qu’il pensait que la même personne pouvait être responsable.

« Nous essayions d’obtenir justice pour ma sœur afin de découvrir qui l’a tuée et de voir cette personne traduite en justice et emmenée en prison », a-t-il déclaré.

Henley et sa famille pensaient que sa sœur avait été assassinée Crédit : Facebook

Henley a également été retrouvé mort sur la propriété Crédit : WAGB9

« Je pense que cette personne savait ce qui s’était passé et l’a tuée. »

Henley était enseignant jusqu’à ce qu’il remporte les élections de 2015 pour représenter le comté de DeSoto à Mississippi’s House. Elle a perdu sa réélection face à un démocrate en 2019.

Elle laisse derrière elle un fils de 15 ans.

Jones est décédé peu après minuit le 26 décembre dans la chambre d’une caravane.

La maison a été incendiée vers 1h30 du matin, selon le Mississippi Free Press.

Cette enquête est en cours, mais les autorités n’ont pas exclu un homicide.

Les Henley, cependant, n’étaient apparemment pas satisfaits de la façon dont le bureau du shérif menait l’enquête.

Dans une publication sur Facebook le 6 avril, Henley a déclaré que la famille « découvrirait qui a fait cela, avec ou sans l’aide du comté d’Ylobusha ».

« Elle n’est pas la première à mourir comme ça là-bas, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu’elle soit la dernière. Sa mort ne sera pas [in] vaine. »

L’enquête est en cours et aucune information sur les suspects n’a été rendue publique mardi après-midi.