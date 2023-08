Une ex-ingénieure en logiciel fait venir six personnages qui préparent des pâtes dans sa cuisine

Fiona Afshar a écrit des logiciels, travaillé comme fleuriste et élevé trois enfants. Elle n’aurait jamais pensé cuisiner pour de l’argent. Ayant grandi en Iran, on lui a appris que la nourriture signifiait l’amour. « Plus nous vous nourrissons, plus nous vous aimons », a déclaré Afshar, 57 ans, à CNBC Make It. En 2018, elle a lancé son Instagram @cookingwithfiona, spécifiquement pour publier des vidéos pédagogiques de cuisine qu’elle avait filmées pour sa fille. En quelques mois, Afshar a gagné en popularité. Elle avait récemment découvert à quel point la pâte à pâtes était malléable et avait publié des vidéos d’elle-même concevant, cuisinant et servant des nouilles aux couleurs vives et aux motifs bruyants. Les téléspectateurs étaient conquis. Des cours de cuisine, des partenariats avec des marques et une boutique en ligne appelée Fiona’s Pasta ont suivi. Afshar pense que son public est attiré par ses nouilles excentriques pour une raison simple : « Si vous regardez attentivement chaque culture, il y a toujours une forme de pâtes. Cela laisse une sensation vraiment chaleureuse. [of] confort. »

Fiona Afshar gagne 129 000 $ par an, principalement en vendant des boîtes de pâtes colorées dans sa cuisine à Malibu, en Californie. Tristan Pelletier

Cinq ans après le début de son entreprise de cuisine, la nourriture est toujours synonyme d’amour pour Afshar – mais maintenant, elle est payée pour cela et partage son amour avec près d’un demi-million de followers. Elle a rapporté 129 300 $ l’année dernière, principalement en fabriquant des pâtes et en les expédiant depuis chez elle à Malibu, en Californie, selon des documents examinés par CNBC Make It. Voici comment Afshar a créé son entreprise de pâtes, presque par accident.

Un amour de toujours pour la cuisine

Quand Afshar avait 9 ans, au début de la révolution iranienne, son père l’a déplacée avec ses trois frères au Royaume-Uni. Puis, il est parti pour retourner chercher leur mère. Sa mère lui avait donné un livre de cuisine, et chaque nuit, Afshar passait ses doigts sur les recettes, les mémorisant comme une source de réconfort. Ses parents ont rejoint la fratrie six mois plus tard, mais son lien profond avec la nourriture est resté. C’est ainsi qu’elle a été prise en charge et qu’elle a appris à prendre soin des autres, dit-elle.

Afshar a toujours le livre de cuisine que sa mère lui a donné avant d’émigrer d’Iran au Royaume-Uni à l’âge de 9 ans. Tristan Pelletier

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Afshar a déménagé en Californie et a travaillé comme écrivain de logiciels et consultant. Elle a rencontré son mari Ali en 1987 et a démarré une entreprise de logiciels avec lui avant de prendre sa retraite pour élever leurs trois enfants. À l’exception d’un bref passage en tant que fleuriste, Afshar n’a pas travaillé jusqu’à ce que sa fille aînée aille à l’université. Elle a consacré son énergie créative à maîtriser des repas sains et intéressants pour sa famille, dit-elle. Peu de temps après avoir lancé son compte Instagram, elle a commencé à faire des pâtes à partir des tutoriels du chef Thomas Keller – et ses followers l’ont mangé. « Dès que j’ai commencé à publier des pâtes, tous les réseaux sociaux sont devenus viraux », dit-elle. « Je me dis : ‘OK, vous voulez des pâtes ? Je vais vous donner plus de pâtes.' »

Une entreprise de chez nous

En 2020, Afshar a commencé à organiser des cours virtuels de fabrication de pâtes pour 35 $ par personne. Elle n’était toujours pas là pour l’argent, mais a manqué d’héberger et de cuisiner pour d’autres personnes pendant la pandémie, dit-elle. Au plus fort de l’entreprise, 100 personnes assistaient à chaque classe, avec des gens du monde entier, ajoute-t-elle. L’année suivante, le frère d’Afshar lui propose de vendre ses créations. Quand elle a résisté, il lui a fait une proposition : ouvrons un magasin Shopify pendant un mois, et si vous le détestez, nous le fermerons. Ensemble, ils ont lancé la boutique virtuelle, appelée Fiona’s Pasta. « Dès qu’il a ouvert une boutique pour moi, c’est comme ding, ding, ding. Les ventes ont commencé à arriver », dit-elle. « Je me dis : ‘Tu te moques de moi ? Les gens paient en fait 100 $ pour des pâtes ?' » À peu près à la même époque, le détaillant de mode de luxe Ssense a contacté Afshar, un amoureux de la mode depuis toujours, au sujet d’une collaboration. Ils la payaient pour concevoir des pâtes qui correspondaient aux logos et au style de marques comme Gucci et Anthropologie, et publiaient des vidéos présentant ces pâtes sur les réseaux sociaux. Ces types d’accords de marque représentent désormais une bonne partie des revenus d’Afshar : l’année dernière, ils lui ont rapporté environ 18 000 $. L’enseignement de cours virtuels lui a rapporté 16 500 $ supplémentaires. Sa plus grande source de revenus de pâtes, cependant, provient de sa boutique. Elle vend des boîtes de pâtes colorées, florales et de créateurs allant de 80 $ à 240 $ sur son site Web.

Garder les choses dans la famille

Afshar dit qu’elle travaille environ 32 heures par semaine pour fabriquer, emballer et expédier ses pâtes hors de chez elle. Elle dépense 0 $ en publicité et demande à la belle-mère de sa mère et de son frère de l’aider à rouler, couper et sécher la pâte. Ils refusent d’être payés, dit Afshar. « Les pâtes de Fiona, cuisiner avec Fiona, c’est plus une passion », dit Afshar. « Nous ne comptons pas sur les revenus de celui-ci. »

Afshar utilise des ingrédients frais, comme du persil et des betteraves, provenant d’un marché local pour donner à ses pâtes des couleurs vives, dit-elle. Tristan Pelletier