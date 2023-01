Une ex-infirmière dont l’entreprise a rapporté 2 milliards de livres sterling de contrats d’EPI profite d’une vie de luxe dans les Caraïbes

Une ancienne infirmière SUPER-RICHE dont l’entreprise d’EPI a récolté 2 milliards de livres sterling grâce aux contrats du gouvernement Covid rit alors qu’elle pagaie sur une île des Caraïbes.

Sarah Stoute, 49 ans, et son mari Richard, 52 ans, ont passé Noël à l’étranger dans le luxe.

L’ex-infirmière Sarah Stoute a passé Noël à l’étranger dans les Caraïbes Crédit : BackGrid

Le mari Richard Stoute séjournait dans une méga-villa de 30 millions de livres sterling Crédit : BackGrid

Ils ont également dépensé une fortune en avocats coûteux pour bâillonner le Sun dimanche avec une injonction – mais nous l’avons combattu et pouvons maintenant montrer aux lecteurs comment ils vivent.

La société Full Support Healthcare des Stoutes, basée à Wellingborough, Northants, a obtenu plus du double du montant de toute autre entreprise similaire pour la fourniture de masques et de blouses.

Même alors, 84,7 millions de livres sterling n’ont pas été utilisés car le gouvernement avait trop de stock.

Pendant la pandémie, l’entreprise a réalisé des ventes de 2 milliards de livres sterling – mais avant Covid, l’entreprise a réalisé un bénéfice de moins de 1 million de livres sterling.

Rien qu’en 2020, leur entreprise a pris plus d’un dixième des dépenses totales en EPI de 15 milliards de livres sterling du ministère de la Santé.

Une règle « cadre » signifiait que les contrats ne faisaient pas l’objet d’un appel d’offres.

Sarah était infirmière avant de rejoindre les fabricants de fournitures médicales Kimberly-Clark.

Elle a créé Full Support Healthcare avec Richard en 2002.

Nos photos montrent Sarah un monde loin de ses jours en tant qu’infirmière alors qu’elle profitait du soleil.

Un jet ski venait de la ramener à terre depuis un yacht, où elle avait passé du temps avec sa famille et ses amis.

Mais nous ne pouvons pas vous montrer leur méga-villa de 30 millions de livres sterling et leur superyacht de 1 million de livres sterling sur l’île paradisiaque.

Le couple a déclaré qu’ils n’étaient pas des profiteurs de Covid, insistant sur le fait que c’était juste une bonne affaire.

Elle a déclaré avoir reçu un “avertissement” selon lequel un virus mortel se propageait depuis la Chine à la fin de 2019 et cherchait un EPI avant qu’il ne soit connu au Royaume-Uni.

Sarah a déclaré : « Nous savions quels articles seraient nécessaires et nous les avons commandés pour une production immédiate, nous assurant ainsi d’être en première ligne pour la livraison.

«Cela a assuré l’accès aux fournitures importantes qui seraient nécessaires au Royaume-Uni et dans le monde avec les délais de livraison les plus courts possibles.

“Nous avons ainsi pu livrer le plus rapidement possible et cela a sans aucun doute sauvé des vies.

“En faisant ce que notre entreprise est là pour faire, nous avons pu fournir au NHS et à d’autres services clés des EPI fiables et de haute qualité au moment où nous en avions le plus besoin.”

Le couple insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu d’acte répréhensible et que les contrats étaient simplement de bonnes affaires