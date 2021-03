Une ex-enfant star de 28 ans retrouvée pendue après la fin de sa relation de 10 ans, selon l’enquête

Un ex-enfant star qui avait été le visage des publicités de Nickelodeon a été retrouvé pendu après la fin d’une relation de 10 ans avec la mère de ses trois enfants, selon une enquête.

Marley Richards, qui était apparu dans de nombreux épisodes de The Bill et des publicités pour la gamme de vêtements Asda George, avait créé sa propre société d’électronique et aurait construit ses fondations avant de poursuivre potentiellement un avenir en tant que personnalité de YouTube.

Mais la pandémie l’a forcé à fermer son entreprise, et les choses ont commencé à dégénérer, a-t-on dit aujourd’hui à un coroner.

M. Richards, 28 ans, a dû se déclarer sans abri pendant la pandémie après que la rupture l’ait forcé à quitter son domicile.

Après avoir quitté sa maison familiale dans le Bedfordshire, il est allé séjourner dans un Holiday Inn à Elstow.

L’enquête a appris que le 30 juin de l’année dernière, le directeur de l’hôtel avait tenté d’entrer dans la chambre de l’homme de 28 ans après que sa mère inquiète, Eleanor, n’ait pas eu de nouvelles de lui.

Le père de trois enfants a été retrouvé pendu à l’intérieur.

Marley Richards, 28 ans, a été retrouvée morte dans un hôtel d’Elstow en juin dernier. Il s’était retrouvé sans abri après avoir rompu avec sa partenaire de 10 ans, Francesca McIntyre

L’enquête d’aujourd’hui a permis de découvrir comment, en tant que jeune star prometteuse, M. Richards a remporté des prix après avoir suivi un cours à la prestigieuse Sylvia Young Theatre School avant d’apparaître à plusieurs reprises dans la série télévisée The Bill.

À 18 ans, il est tombé amoureux de Francesca McIntyre et le couple a eu trois enfants au cours de leur relation de 10 ans.

Le tribunal du coroner du Bedfordshire a appris comment M. Richards était resté de « bonne humeur », bien qu’il ait été contraint de vivre dans un Holiday Inn après la rupture.

Mais après avoir reçu un appel inquiet de sa mère, Eleanor, un directeur a été forcé de dévisser la porte de sa chambre d’hôtel, où ils ont découvert le corps de M. Richards.

Un policier a confirmé que Marley avait été vu pour la dernière fois quitter le domicile de son ex-partenaire Francesca à 8h30 le 27 juin.

Le coroner adjoint Tom Stoates a déclaré à l’audience que M. Richards luttait contre la dépression et l’anxiété depuis environ cinq ans et qu’il se sentait suicidaire en 2019.

M. Richards, père de trois enfants, était déjà apparu dans des publicités pour Nickelodeon et la marque Asda George, ainsi que dans des épisodes de The Bill. Une enquête sur sa mort a appris qu’il souffrait d’anxiété et de dépression depuis environ cinq ans

Un médecin généraliste a déclaré comment M. Richards s’était rendu en mai dernier pour dire qu’il se sentait déprimé car la rupture l’avait laissé sans abri et la pandémie de coronavirus avait contraint son entreprise à fermer.

L’enquête a appris comment M. Richards avait laissé une note sur son téléphone avant sa mort.

Lisant un extrait à haute voix, M. Stoates a déclaré: «Je déteste ne plus pouvoir le supporter. Je suis resté au courant de tout pendant plus de deux mois, j’en ai tellement fini avec ce monde et cette vie.

«Je suis désolé envers Dieu d’avoir péché et je suis désolé de ne pas avoir été assez fort pour continuer.

L’enquête a appris que quelques jours avant la découverte de son corps, Marley avait rencontré son ami, Paul King, où il avait exprimé des pensées suicidaires après la rupture de sa relation.

Après lui avoir offert son soutien, l’ami a rapporté quelques jours plus tard que le couple prévoyait d’emménager ensemble et de créer une chaîne YouTube.

Dans une déclaration émouvante à la cour, la mère de Marley, Eleanor Richards, a déclaré: « Partout où il allait, les gens gravissaient vers lui.

« En grandissant, il était le gamin populaire, le joker, le clown de la classe, il aurait toujours des amis autour.

Un policier a confirmé que Marley avait été vu pour la dernière fois quitter le domicile de son ex-partenaire Francesca à 8h30 le 27 juin.

« Marley a obtenu la bourse pour fréquenter une école privée et a souvent remporté des prix. Il était un favori de son agence de mannequins à Londres, souvent appelé pour des publicités pour Asda George et Nickelodeon.

« Marley a remporté une bourse après avoir suivi un cours d’internat chez Sylvia Young et, à l’adolescence, il est apparu à plusieurs reprises dans la série télévisée The Bill.

« Les gens le décriraient comme un personnage joyeux, radieux, vibrant, coloré et charmant – il était très pétillant, drôle et plein d’humour.

« La chute de Marley était de faire confiance à ceux qui ne faisaient rien pour le mériter et (il était) parfois naïf avec les intentions des gens, voyant toujours le bien dans les gens.

«Marley était souvent trop indulgente et généreuse.

« Nous avons tous fait des histoires avec lui, il a été traité comme une célébrité par toute notre famille. Marley était casanière, qui n’aimait rien de plus que de regarder un film avec les enfants ou de jouer à la Xbox avec eux.

« Il était très intelligent, diplomate et avait tout pour quoi vivre, avec de nombreux projets pour l’avenir. »

M. Stoates a enregistré une conclusion de suicide.

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez appeler les Samaritains au 116123.