Une ex-employée de Twitter reçoit des jours de cadeaux pour ses 10 ans après qu’Elon Musk l’ait renvoyée

Le milliardaire Elon Musk a conclu l’accord de 44 milliards de dollars avec Twitter et a acquis le site de microblogging le mois dernier. Depuis, il a introduit de nombreux changements, y compris des licenciements à grande échelle, un remaniement de la direction de haut niveau et la facturation de 8 $ pour les comptes vérifiés en coche bleue. Musk veut que le site devienne la source d’information la plus fiable au monde.

Maintenant, dans un cas inhabituel, un ancien employé de Twitter a reçu une lettre de félicitations de la société pour avoir franchi le cap des dix ans avec eux. Cependant, elle a reçu ce geste attentionné et ce cadeau d’anniversaire quelques jours seulement après avoir été licenciée. Le 7 novembre, Elaine Filadelfo, ancienne responsable de recherche senior pour la division Consumer Insights de Twitter, a publié un message à ce sujet sur son compte Twitter et a écrit : “J’ai reçu une livraison spéciale aujourd’hui !”

a reçu une livraison spéciale aujourd’hui !! pic.twitter.com/Xzc3cmEEfJ – Elaine Filadelfo (@ElaineF) 7 novembre 2022

Sur la photo qui accompagnait la légende, on peut voir une lettre et un bloc de bois gravés du “#10″ pour signifier qu’elle avait franchi le cap des 10 ans sur Twitter. Le contenu de la lettre disait : « Happy Twitterversary ! Félicitations pour avoir atteint un énorme jalon Tweep. Nous avons hâte de voir tout ce que vous accomplirez cette année. #Une équipe.”

“C’est 100p réel et pas un peu. regardez la date sur l’autocollant de suivi ! Elaine a déclaré dans un autre tweet pour attirer l’attention de tous sur la date figurant sur l’autocollant de suivi du colis qui était daté du 6 novembre 2022.

Après dix ans d’emploi au sein de l’organisation, Elaine a annoncé vendredi son licenciement de Twitter. “Fin d’une époque. C’est une façon brutale de procéder après 10 ans », a lu un extrait de son tweet. Dans un autre tweet, elle a indiqué que toute son équipe était touchée par les licenciements massifs effectués au début du mois.

Cela a touché mon *toute* équipe. Les chercheurs / analystes les plus brillants, créatifs et gentils que vous puissiez imaginer. Vous aurez peut-être de mes nouvelles dans les jours/semaines à venir alors que je détermine la suite. Et vous entendrez sûrement parler de moi pour passer le mot sur ces personnes spéciales. – Elaine Filadelfo (@ElaineF) 4 novembre 2022

Selon de nombreux rapports, l’entreprise a licencié plus de 3 700 personnes le 4 novembre.

