Une éventuelle observation du Motorola Moto X40 sur TENAA montre un écran à quatre courbes

Le Motorola Moto X30 (qui a été lancé sous le nom de Edge 30 Pro dans le monde après de légères modifications) a un écran plat, le Moto X30 Pro (alias Edge 30 Ultra) avait un écran à double courbure. Les choses pourraient devenir plus curieuses dans la prochaine génération, car le MIIT chinois vient de publier des images du XT2301-5, que certains soupçonnent d’être le Motorola Moto X40.

Pas le X40 Pro, le modèle vanille. Cela dit, l’îlot de caméra carré et l’écran incurvé le font ressembler davantage au Pro actuel.

Mais remarquez les reflets, l’écran est en fait incurvé sur les quatre côtés. Les autorités chinoises n’ont pas encore publié d’informations supplémentaires, mais nous dirions qu’il s’agit d’un écran OLED 144 Hz. Certains rapports affirment cependant que Motorola fera le saut à 165 Hz.











Motorola XT2301-5, probablement le Moto X40 (et plus tard le Edge 40 Pro)

Des spéculations circulent déjà sur le fait que le Moto X40 – et par extension le Motorola Edge 40 Pro – utilisera le prochain chipset Snapdragon 8 Gen 2. Cela devrait être associé à 8/12 Go de RAM.

La fiche technique complète du XT2301-5 n’a pas encore été publiée, mais des rumeurs indiquent que le X40 aura toujours un appareil photo principal de 50MP et un appareil photo ultra large de 50MP, mais ajoutera également un téléobjectif de 12MP au mélange. Et il aura un appareil photo 60MP face à la police (probablement avec un modèle spécial qui le place sous l’écran comme le X30 Under Screen Camera Edition). Nous serons à l’affût de la confirmation de ces spécifications par l’autorité chinoise du sans fil.

