Une éventuelle observation de Redmi 11A à TENAA révèle un design rafraîchi

TENAA a révélé qu’un nouveau téléphone économique de Xiaomi est en route – le 22120RN86C. À en juger par le numéro de modèle, nous nous attendons à ce que celui-ci soit lancé discrètement en décembre. Qu’est-ce que c’est, cependant?

Basé sur la conception avec un lecteur d’empreintes digitales sur l’îlot de la caméra, cela semble être lié aux Redmi 10A et Redmi 10C. La spéculation actuelle est qu’il fera partie de la ligne A, donc cela devrait être le Xiaomi Redmi 11A.











Xiaomi 22120RN86C – peut-être le Redmi 11A

La 10A et 10C sont similaires, bien que la variante A soit la plus basse avec un chipset Helio G25 et un appareil photo 13MP (le 10C affiche un Snapdragon 680 et une caméra principale 50MP). Les deux sont à peu près aussi bon marché que les téléphones Android à part entière – le Redmi 10A lancé en Inde à 8 500 ₹ pour le modèle de base 3/32 Go (soit 105 $ / 105 €).









Xiaomi Redmi 10A • Redmi 10C

Le Redmi 11A tombera probablement dans la même catégorie de prix. Malheureusement, TENAA est muet sur les spécifications pour le moment, mais nous allons garder un œil sur.

La source (en chinois) | Passant par