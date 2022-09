Comme ça arrive6:56Une éventuelle nouvelle meute de loups dans l’Oregon suscite l’enthousiasme des défenseurs de l’environnement

Une nouvelle famille de loups a été repérée dans l’Oregon, donnant aux écologistes l’espoir d’une espèce qui a déjà été presque anéantie aux États-Unis

“Chaque fois que des loups retournent dans une zone que cette espèce appelait autrefois sa maison, c’est un moment tellement joyeux”, a déclaré Amaroq Weiss, défenseur principal des loups au Centre pour la diversité biologique. Comme ça arrive hôte Nil Kӧksal.

“Dans ce pays, nous avons fait de notre mieux pour éliminer les loups. Et ce n’est que depuis 40, 50 ans qu’il y a eu une prise de conscience environnementale que nous avons besoin que les loups reviennent, qu’ils sont vraiment importants.”

Le département de la pêche et de la faune de l’Oregon a annoncé cette semaine qu’il avait identifié une famille de loups avec deux adultes et deux petits dans le nord des Cascade Mountains.

Ils ont été repérés par des caméras de piste en décembre sur la réserve des tribus confédérées de Warm Springs, à environ 160 kilomètres au sud-est de Portland.

Quatre loups, dit le département, constituent une meute. Si toute la famille survit jusqu’à la fin de l’année, lorsque l’Oregon fera son décompte annuel, elle sera officiellement surnommée le Warm Springs Pack. Cela porterait le nombre total de meutes de loups dans l’État à 22.

Les loups des Cascades sont protégés en vertu de la loi fédérale sur les espèces en voie de disparition.

De retour du bord du gouffre

Les loups parcouraient autrefois la majeure partie des États-Unis, mais un programme de piégeage et d’empoisonnement parrainé par le gouvernement dans les années 1930 les a mis au bord de l’extinction.

Les estimations du nombre de loups qui parcouraient ce qui est aujourd’hui les États-Unis avant l’arrivée des colons européens varient, mais le Center for Biological Diversity dit qu’il pourrait y en avoir jusqu’à deux millions.

Aujourd’hui, il en reste environ 15 000 selon le Wolf Conservation Center, qui additionne les données de différents départements de la faune de l’État.

Plus de 3 000 de ces loups occupent six États du nord des Rocheuses et du nord-ouest du Pacifique, selon l’Associated Press. Cependant, les loups restent absents dans la majeure partie de leur aire de répartition historique.

On estime que des millions de loups parcouraient autrefois ce qui est aujourd’hui les États-Unis. Aujourd’hui, il n’en reste qu’environ 15 000. (Dennis W.Donohue/Shutterstock)

“Il ne nous a pas fallu longtemps pour les éliminer”, a déclaré Weiss. “Les colons se sont déplacés vers l’ouest et ont défriché la terre pour leur grain et leur bétail. Nous avons anéanti toutes les proies des loups, les cerfs, les wapitis et les bisons… puis nous avons anéanti les prédateurs qui se nourrissaient de ces animaux parce que ces prédateurs étaient alors se tourner vers le bétail. »

C’est notre travail, dit-elle, de réparer les dégâts que nous avons causés.

“Nous avons nettoyé la maison, et nous avons des obligations, des obligations morales, envers cette espèce pour les ramener. [We also have] obligations écologiques, parce que le retour des loups crée une place plus saine dans le paysage », a-t-elle déclaré.

Les loups occupent une place importante dans une “tapisserie” écologique riche et complexe, a déclaré Weiss.

Ils mangent des proies comme les cerfs et les bisons, ce qui les empêche de se nourrir de végétation, ce qui crée de meilleurs habitats pour les oiseaux migrateurs et plus de matériaux pour que les castors créent des barrages. Ceci, à son tour, crée des habitats pour les grenouilles et les poissons, et peut même aider à arrêter la propagation des incendies de forêt .

“Tout cela est interconnecté et si vous pouvez remettre ces pièces intégrales, comme les loups, vous pouvez commencer à reconstruire la santé d’un écosystème”, a-t-elle déclaré.

Cohabiter avec les loups

Le département de la pêche et de la faune de l’Oregon a dénombré au moins 175 loups dans l’État en 2021, soit une augmentation de seulement deux par rapport à l’année précédente.

Il s’agissait du taux de croissance des loups le plus lent depuis 2016, bien que les responsables de l’agence aient ajouté que les loups avaient élargi leur aire de répartition dans quatre nouveaux domaines d’activité dans les zones rurales des comtés de Jefferson, Klamath, Grant et Union.

Le nombre de meutes documentées en 2021 est passé de 22 à 21 après qu’une meute entière a été tuée par empoisonnement dans l’est de l’Oregon. Sur les 26 mortalités de loups documentées cette année-là, 21 ont été causées par des humains, selon l’agence.

Amaroq Weiss, défenseur principal des loups au Centre pour la diversité biologique, photographié avec son husky sibérien Miranda. (Soumis par Amaroq Weiss)

Weiss attribue ces décès à la chasse illégale et a appelé les forces de l’ordre à consacrer davantage de ressources à l’application des lois qui protègent les animaux.

En février, un juge a rétabli les protections fédérales en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition pour les loups dans les deux tiers occidentaux de l’Oregon. Ces protections ont été supprimées sous l’administration de l’ancien président Donald Trump. Weiss dit que ces protections devraient être étendues pour couvrir l’ensemble de l’État.

À l’époque, les organisations du lobby des armes à feu et certains groupes d’agriculteurs se sont prononcés contre cette décision, invoquant une menace pour le bétail.

Mais les peuples autochtones vivaient aux côtés des loups avant l’arrivée des colons européens, dit Weiss, et les gens peuvent faire de même aujourd’hui. Elle suggère aux agriculteurs inquiets pour leur bétail d’utiliser des méthodes telles que l’utilisation de chiens de berger ou la présence d’humains à cheval surveillant leurs troupeaux.

“Il y a beaucoup d’inquiétude et beaucoup de battage médiatique à propos des loups, mais nous pouvons coexister avec eux”, a-t-elle déclaré. “Et de nombreuses agences travaillent main dans la main avec les propriétaires de bétail pour leur montrer certaines de ces meilleures pratiques de gestion.”