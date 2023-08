Une évaluation du renseignement américain détermine qu’une explosion provoquée intentionnellement a tué le chef de Wagner

Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a révélé que l’accident d’avion présumé avoir tué le dirigeant de Wagner, Eugène Prigojine, avait été intentionnellement provoqué par une explosion, selon des responsables américains et occidentaux.

L’un des responsables, qui n’était pas autorisé à commenter et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que l’explosion s’inscrivait dans la « longue histoire du président russe Vladimir Poutine de tenter de faire taire ses critiques ».

Les responsables n’ont donné aucun détail sur les causes de l’explosion qui aurait tué Prigojine et plusieurs de ses lieutenants pour venger une mutinerie qui avait défié l’autorité du dirigeant russe.

Les détails de l’évaluation américaine ont fait surface alors que Poutine a exprimé jeudi ses condoléances aux familles de ceux qui se trouveraient à bord de l’avion et a évoqué de « graves erreurs ».

Un militaire russe inspecte une partie d’un avion privé écrasé près du village de Kuzhenkino, dans la région de Tver, en Russie, le jeudi 24 août 2023. Le chef mercenaire russe Yevgeny V. Prigozhin, fondateur du groupe Wagner, serait décédé lorsqu’un soldat L’avion dans lequel il se trouvait s’est écrasé le 23 août 2023, tuant les 10 personnes à bord. (AP Photo)

CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR. L’histoire antérieure d’AP suit ci-dessous.

Le chef mercenaire russe Eugène Prigojine et certains de ses principaux lieutenants ont été présumés morts dans un accident d’avion qui a été largement considéré jeudi comme un assassinat visant à venger une mutinerie qui a défié le président Vladimir Poutine.

Pendant ce temps, Poutine a rompu son silence sur l’accident, exprimant ses condoléances aux familles de ceux qui se trouveraient à bord de l’avion et faisant référence aux « graves erreurs » commises par Prigojine.

Le fondateur de la société militaire Wagner et six autres passagers se trouvaient à bord d’un jet privé qui s’est écrasé mercredi peu après son décollage de Moscou avec un équipage de trois personnes, selon l’autorité de l’aviation civile russe. Les sauveteurs ont trouvé 10 corps et les médias russes ont cité des sources anonymes dans Wagner selon lesquelles Prigojine était mort. Mais il n’y a eu aucune confirmation officielle.

Si les décès sont confirmés, l’accident constituerait le coup le plus grave que le groupe ait jamais subi pour ses dirigeants. Le manifeste des passagers comprenait Prigozhin et son commandant en second qui a baptisé le groupe de son nom de guerre, ainsi que le chef de la logistique de Wagner, un combattant blessé par les frappes aériennes américaines en Syrie et au moins un possible garde du corps.

On ne sait pas clairement pourquoi plusieurs membres de haut rang de Wagner, y compris de hauts dirigeants qui sont normalement extrêmement attentifs à leur sécurité, se trouvaient à bord du même vol. Le but de leur voyage commun à Saint-Pétersbourg était inconnu.

Au total, parmi les autres passagers figuraient six lieutenants de Prigojine, ainsi que les trois membres d’équipage.

Au siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, les lumières ont été allumées en forme de grande croix et les partisans de Prigojine ont construit jeudi un mémorial de fortune, empilant des fleurs rouges et blanches à l’extérieur du bâtiment, ainsi que des drapeaux et des bougies de l’entreprise.

Dans ses premiers commentaires sur l’accident, Poutine a déclaré que les passagers avaient « apporté une contribution significative » aux combats en Ukraine.

« Nous nous en souvenons, nous le savons et nous n’oublierons pas », a déclaré le président dans une interview télévisée avec le dirigeant russe de la région ukrainienne partiellement occupée de Donetsk, Denis Pouchiline.

Poutine a rappelé qu’il connaissait Prigojine depuis le début des années 1990 et l’a décrit comme « un homme au destin difficile » qui avait « commis de graves erreurs dans la vie, et il a obtenu les résultats dont il avait besoin – à la fois pour lui-même et, lorsque je lui ai posé des questions à ce sujet. , pour la cause commune, comme ces derniers mois. C’était un homme talentueux, un homme d’affaires talentueux.

Les médias d’État russes n’ont pas largement couvert l’accident, se concentrant plutôt sur les remarques de Poutine lors du sommet des BRICS à Johannesburg par liaison vidéo et sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ailleurs, la police a bouclé le terrain où l’avion s’est écrasé à Kuzhenkino, à environ 300 kilomètres (185 miles) au nord-ouest de Moscou, pendant que les enquêteurs étudiaient son épave. Des véhicules ont emporté les corps.

Plusieurs réseaux sociaux russes ont rapporté que les corps avaient été brûlés ou défigurés au point de devenir méconnaissables et qu’ils devraient être identifiés par ADN. Les informations ont été reprises par des médias russes indépendants, mais l’Associated Press n’a pas été en mesure de les confirmer de manière indépendante.

Les partisans de Prigojine ont affirmé sur les chaînes de l’application de messagerie pro-Wagner que l’avion avait été délibérément abattu, suggérant notamment qu’il aurait pu être touché par un missile ou visé par une bombe à bord. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Sergueï Mironov, chef du parti pro-Kremlin Russie juste et ancien président de la chambre haute du parlement russe, a laissé entendre sur sa chaîne Telegram que Prigojine avait été délibérément tué.

« Prigojine a embêté trop de gens en Russie, en Ukraine et en Occident », a écrit Mironov. Il semble maintenant qu’à un moment donné, le nombre de ses ennemis ait atteint un niveau critique. Les autorités russes ont déclaré que la cause de l’accident faisait l’objet d’une enquête.

Anastasia Boukharova, 27 ans, habitante de Kuzhenkino, a déclaré qu’elle se promenait avec ses enfants mercredi lorsqu’elle a vu l’avion, « et puis boum ! il a explosé dans le ciel et a commencé à tomber. Elle a dit qu’elle avait peur que l’engin heurte les maisons du village et qu’elle a couru avec les enfants, mais qu’il a fini par s’écraser dans un champ.

« Quelque chose s’est en quelque sorte arraché dans l’air, et il a commencé à descendre de plus en plus », a-t-elle ajouté.

De nombreux opposants et critiques de Poutine ont été tués ou gravement rendus malades lors d’apparentes tentatives d’assassinat, et les États-Unis et d’autres responsables occidentaux s’attendaient depuis longtemps à ce que le dirigeant russe s’en prenne à Prigojine, bien qu’il ait promis d’abandonner les poursuites dans le cadre d’un accord qui a mis fin à la mutinerie des 23 et 24 juin.

« Ce n’est pas un hasard si le monde entier regarde immédiatement le Kremlin lorsqu’un ancien confident de Poutine en disgrâce tombe soudainement du ciel, deux mois après sa tentative de soulèvement », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, tout en reconnaissant que les faits étaient avérés. encore flou.

« Nous connaissons cette tendance… dans la Russie de Poutine – des décès et des suicides douteux, des chutes de fenêtres qui restent finalement inexpliqués », a-t-elle ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a également pointé du doigt. « Nous n’avons rien à voir avec ça. Tout le monde comprend qui le fait », a-t-il déclaré.

Selon l’autorité de l’aviation civile, le manifeste du vol incluait Dmitri Outkine, que l’on a longtemps considéré comme le fondateur de Wagner. L’indicatif d’appel d’Outkine était Wagner, qui est devenu le nom de l’entreprise. Il était un officier des forces spéciales à la retraite et membre du service de renseignement militaire russe GRU et était responsable du commandement et de l’entraînement au combat de Wagner, selon les enquêtes du Dossier Center et de Bellingcat.

Parmi les autres principaux associés répertoriés sur le manifeste figuraient Valery Chekalov, qui était le cerveau logistique de Wagner, chargé de la gestion des mercenaires et de la sécurisation des armes, et Yevgeny Makaryan, qui a été blessé alors qu’il combattait avec Wagner en Syrie.

L’accident s’est également produit la semaine même où les médias russes ont rapporté que le général Sergei Surovikin, un ancien haut commandant en Ukraine qui aurait été lié à Prigozhin, avait été démis de ses fonctions de commandant de l’armée de l’air russe.

Prigojine a longtemps critiqué ouvertement la façon dont les généraux russes menaient la guerre en Ukraine, où ses mercenaires comptaient parmi les combattants les plus féroces du Kremlin. Pendant longtemps, Poutine a semblé se contenter de permettre de telles luttes intestines – et Prigozhin semblait avoir une latitude inhabituelle pour exprimer son opinion.

Mais la brève révolte de Prigojine a fait monter la barre. Ses mercenaires ont balayé la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et ont capturé le quartier général militaire sans tirer un seul coup de feu. Ils se sont ensuite rendus à environ 200 kilomètres de Moscou et ont abattu plusieurs avions militaires, tuant plus d’une douzaine de pilotes russes.

Poutine a d’abord dénoncé la rébellion – le défi le plus sérieux à ses 23 années de règne – comme une « trahison » et un « coup dans le dos ». Il a juré de punir les auteurs de ces actes, et le monde attendait sa prochaine décision, d’autant plus que Prigojine avait publiquement remis en question les justifications du dirigeant russe pour la guerre en Ukraine, considérée comme une ligne rouge.

Mais au lieu de cela, Poutine a conclu un accord qui a mis fin à la mutinerie en échange d’une amnistie pour Prigojine et ses mercenaires et de la permission pour eux de s’installer en Biélorussie.

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui suggèrent que le châtiment est enfin arrivé.

« La destruction de l’avion n’est certainement pas une simple coïncidence », a déclaré à la télévision lettone Janis Sarts, directeur du Centre d’excellence en communications stratégiques de l’OTAN.

Même si elle est confirmée, il est peu probable que la mort de Prigojine ait un effet sur la guerre russe en Ukraine. Ses forces ont mené certaines des batailles les plus sanglantes des 18 derniers mois, mais se sont retirées de la ligne de front après avoir capturé la ville orientale de Bakhmut fin mai. Après la rébellion, les responsables russes ont déclaré que ses combattants ne pourraient retourner en Ukraine qu’au sein de l’armée régulière.

L’Institut pour l’étude de la guerre a fait valoir que les autorités russes avaient probablement agi contre Prigojine et ses principaux associés comme étant « la dernière étape pour éliminer Wagner en tant qu’organisation indépendante ».

Abbas Gallyamov, ancien rédacteur de discours du président Poutine devenu consultant politique, a déclaré que Poutine devait intervenir car, en menant la mutinerie et en restant libre, Prigojine « a poussé le visage de Poutine au premier plan du monde entier ».

Ne pas punir Prigozhin aurait offert une « invitation ouverte à tous les rebelles et fauteurs de troubles potentiels », Poutine a donc dû agir, a déclaré Gallyamov.

Les données de suivi des vols examinées par l’Associated Press ont montré qu’un jet privé précédemment utilisé par Prigozhin avait décollé de Moscou mercredi soir et que le signal de son transpondeur avait disparu quelques minutes plus tard.

Des vidéos partagées par la chaîne pro-Wagner Telegram Grey Zone montraient un avion tombant comme une pierre d’un grand nuage de fumée, se tordant sauvagement lors de sa chute, une de ses ailes apparemment manquante. Une chute libre comme celle-là se produit généralement lorsqu’un avion subit de graves dommages, et une analyse AP image par image de deux vidéos était cohérente avec une sorte d’explosion en plein vol.