Une évacuation en cours dans la Mongolie intérieure chinoise après que des pluies torrentielles ont provoqué l’effondrement de deux barrages

Les deux barrages ont échoué dimanche après-midi après qu’une averse torrentielle ait enregistré 87 millimètres de précipitations dans la région au cours du week-end et 223 millimètres à une station de surveillance voisine. Lorsque l’un des barrages a atteint sa capacité maximale, l’eau a débordé avant que toute l’infrastructure ne soit emportée en quelques minutes, entraînant des dommages importants.

Deux barrages dans le nord de la Chine se sont effondrés. Les eaux des réservoirs correspondants inondent les villes voisines. La vidéo montre l'eau dépassant l'un des barrages et quelques minutes plus tard, tout le barrage est emporté. Les dégâts sont catastrophiques.

Une vidéo partagée par un Chinois en ligne montre le moment où l’eau a percé les rives d’un barrage et a commencé à sortir du réservoir.

D’autres images circulant sur les réseaux sociaux montrent que de l’eau s’écoule des barrages après la rupture de leurs rives, provoquant des destructions et balayant les infrastructures et inondant les champs.

16 660 personnes ont été touchées, 21 708 hectares de terres agricoles inondées et 22 ponts détruits après l'effondrement de deux barrages-réservoirs à Hulun Buir, dans la Mongolie intérieure du nord de la Chine, après de fortes pluies. En date de lundi après-midi, aucune victime humaine n'a été signalée.

Malgré l’effondrement des barrages et les inondations qui ont suivi, les autorités chinoises ont confirmé que les habitants avaient été évacués en aval et qu’aucune victime n’a été signalée.

Le gouvernement de la ville de Hulunbuir a déclaré sur WeChat qu’environ 16 660 personnes ont été touchées par les inondations, avec au moins 53 807 acres de terres agricoles sous-marines et des infrastructures détruites dans la région.

Les inondations ont laissé du bétail coincé à la frontière entre la Chine et la Mongolie. La police a été déployée pour aider plus de 1 000 moutons qui étaient entourés par la montée des eaux de crue et ont mis trois heures pour sauver les animaux en détresse.

Plus tôt cette année, le vice-ministre chinois des ressources en eau, Wei Shanzhong, a annoncé lors d’un briefing que près d’un tiers des réservoirs du pays n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation de sécurité obligatoire en raison d’un manque de ressources financières.

Dans toute la Chine, il existe plus de 98 000 réservoirs utilisés par le pays pour prévenir les inondations, produire de l’électricité et gérer le transport maritime, mais plus de 80 % d’entre eux existent depuis plus de 40 ans, créant un risque potentiel pour la sécurité, selon le gouvernement de Pékin.

