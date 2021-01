Faire retentir un an les vœux du monde était une illusion, le plus grand événement à Paris en est vraiment un. On l’appelle, peut-être avec optimisme, «Bienvenue de l’autre côté».

De l’Intérieur une cathédrale Notre-Dame virtuelle – une version ressuscitée et réinventée du trésor détruit par le feu – la ville diffusera en direct un concert et un spectacle de lumière générés par ordinateur, sans personne à l’intérieur du monument caverneux et sans foule à l’extérieur.

La plupart des gens qui vivent aujourd’hui n’ont jamais vu une année à laquelle l’Europe, comme une grande partie du monde, était si désireuse de faire un bon débarras – ou si incapable d’envoyer en fanfare. Les vaccins sont les premiers vrais rayons d’espoir, mais le coronavirus règne toujours sans contrôle, une nouvelle variante attise de nouvelles craintes et une grande partie du continent est sous une forme de verrouillage.

Concerts? Annulé. Foules et fêtes? Banni. Rester dehors toute la nuit? N’y pense même pas. Partout en Europe, où Covid-19 a tué près de 600000 personnes, les villes et les pays ont envoyé le message que le seul endroit acceptable pour passer le réveillon du Nouvel An était chez eux, et ils ont essayé d’organiser suffisamment de diffusion de spectacles ou en ligne pour y garder les gens.