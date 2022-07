Une Europe anxieuse attend de savoir si le gaz russe recommencera à circuler

Le journal russe Kommersant signalé ce week-end qu’une des turbines de Gazprom – celle qui est récemment devenue un ballon de football géopolitique – a atterri en Allemagne le 17 juillet et était maintenant sur le chemin du retour vers la Russie.

Mais le président russe Vladimir Poutine a suggéré mercredi que l’atelier de Montréal qui a remis à neuf la turbine Nord Stream 1 puis l’a renvoyée en Allemagne à la demande du gouvernement Trudeau – malgré le fait qu’il ait été pris dans les sanctions du Canada contre la Russie en réponse à sa guerre sur l’Ukraine – n’aurait peut-être pas fait le travail correctement.

“Maintenant, ils disent qu’ils rendront ces machines, au moins l’une d’entre elles”, a-t-il déclaré aux médias russes lors d’un événement télévisé pour marquer son retour des réunions avec les dirigeants iraniens. “Mais en quelle qualité seront-ils restitués ? Quels sont les paramètres techniques après cette réparation ?”

Poutine a poursuivi en suggérant qu'”ils l’éteindront à un moment donné, et c’est tout, et Nord Stream 1 s’arrêtera, car ils sont venus de là, du Canada”.

Les récents commentaires énigmatiques du président russe Vladimir Poutine sur les réparations de la turbine de Gazprom ont été interprétés par beaucoup comme une menace de couper l’accès de l’Europe au gaz russe. (Alexey Maishev, Spoutnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Il n’a pas expliqué le sens de cette dernière déclaration. Pour de nombreux pays d’Europe – en particulier l’Allemagne, qui continue de dépendre du gaz russe pour chauffer ses maisons et faire fonctionner son économie – le sens semblait clair : Poutine soutenait un prétexte technique qu’il pourrait déployer au cas où le flux de gaz ne serait pas entièrement rétabli à minuit, heure normale de l’Est.

C’est à ce moment que la période de maintenance de dix jours pour le gazoduc Nord Stream One reliant la Russie à l’Allemagne prend officiellement fin.

La société énergétique publique russe Gazprom a également continué à jeter les bases d’allégations de mauvaise foi concernant certains obstacles techniques à la livraison de gaz. Plus tôt cette semaine, il a déclaré une “force majeure” en termes vagues – une affirmation selon laquelle des événements indépendants de sa volonté pourraient l’empêcher de remplir ses obligations contractuelles.

Mercredi, Gazprom a fait valoir qu’il n’avait toujours pas reçu de documentation de Siemens Energy Canada, il fallait réinstaller la turbine retournée, l’une des nombreuses qui poussent le gaz à travers le tuyau qui passe sous la mer Baltique de Vyborg, en Russie, à Greifswald, en Allemagne.

Lorsque CBC a demandé à Siemens Canada si cette allégation était fondée, un porte-parole de l’entreprise a répondu « sans commentaire ».

Aucune garantie

L’ambassadrice d’Allemagne au Canada, Sabine Sparwasser, a fait pression sur le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau pour qu’il accorde une dispense de sanctions très controversée pour les six turbines Nord Stream envoyées pour réparation au Canada. Elle a reconnu que leur retour ne garantira pas que la Russie réponde de bonne foi et rétablisse le plein débit de gaz.

“Dans de très nombreux avis d’experts, c’est un prétexte. Mais nous retirons ce prétexte”, a-t-elle déclaré à CBC News. “Nous livrons la turbine et ensuite nous verrons s’il y a une militarisation de l’énergie en arrêtant la livraison ou non.”

Elle a ajouté que le non-respect par la Russie de son contrat de livraison de gaz « nuirait terriblement aux intérêts de la Russie à long terme », mais reste « tout à fait possible ».

Sparwasser a déclaré que l’Allemagne espérait obtenir suffisamment de gaz pour remplir ses réservoirs de stockage à 80 ou 90 % de leur capacité avant le début de l’hiver.

Mercredi, la Commission européenne (CE) a annoncé que le niveau moyen de stockage de gaz pour les pays membres de l’Union européenne est plein à 64 %, bien en deçà de ce que les pays aimeraient être à l’approche des températures plus fraîches.

Certains pays, comme la Hongrie, ont des réservoirs à moins de la moitié, tandis que d’autres, comme la Pologne, sont bien approvisionnés (ce qui explique pourquoi le gouvernement polonais repousse déjà la demande de la CE aux pays membres de réduire volontairement leur consommation de gaz de 15 pour cent).

‘Jeux d’esprit’

Certains analystes qui étudient la stratégie du Kremlin se demandent pourquoi Poutine rétablirait le plein débit vers Nord Stream et permettrait à des pays comme l’Allemagne et l’Italie de respirer tranquillement cet hiver – alors qu’en maintenant l’offre faible et imprévisible, il pourrait exercer une pression politique sur eux et d’autres membres de l’alliance occidentale soutenant la défense de l’Ukraine.

“Les jeux d’esprit et les jeux de gaz de Vladimir Poutine sont très intéressants, et en quelque sorte prévisibles dans un sens, car ce qu’il essaie de faire, c’est de rappeler à l’Occident que la guerre économique peut fonctionner dans les deux sens”, a déclaré Michael O’Hanlon, directeur de la politique étrangère. recherche à la Brookings Institution de Washington.

“Il en est actuellement au point où il a beaucoup de réserves étrangères, et il ne peut pas en faire grand-chose, car les sanctions qui ont été imposées depuis février ont principalement limité la capacité d’importation de la Russie, mais n’ont pas vraiment restreint sa capacité à exporter ses produits de base les plus importants — le pétrole et le gaz.

Un livreur fait du vélo le long du grand magasin GUM avec une boutique Cartier fermée en raison de sanctions à Moscou, en Russie, le mardi 31 mai 2022. Vladimir Poutine pourrait calculer que les revenus perdus pour l’économie russe en coupant le flux de gaz de l’Europe pourraient pas être aussi précieux que l’influence politique qu’il est en train d’acquérir. (Alexander Zemlianitchenko/AP)

“Poutine a beaucoup d’argent. Il ne peut tout simplement pas en faire grand-chose. Il y a même des restrictions sur ce que les Chinois sont prêts à vendre.”

“Gagner un euro supplémentaire de monnaie forte avec lequel elle ne peut rien faire importe moins à la Russie que d’acheminer le gaz vers l’Europe.”

Le Kremlin est pleinement conscient que si la Russie reprend ses livraisons normales de gaz, les pays européens rempliront rapidement leurs réservoirs de stockage pour l’hiver. Et à mesure que leurs inquiétudes concernant le chauffage des maisons et l’alimentation des usines s’évaporent, l’influence de Poutine sur eux s’évanouira également. Il est donc peu incité à rétablir le plein débit.

L’objectif de Poutine : maintenir l’effet de levier

Poutine pourrait-il couper complètement le flux de gaz, comme certains dirigeants européens l’ont prédit ?

La Russie a trouvé des clients prêts pour le pétrole qu’elle vendait à l’Europe. L’Inde a considérablement augmenté ses importations de pétrole en provenance de Russie depuis l’invasion de l’Ukraine.

Mais le gaz, contrairement au pétrole, ne peut pas simplement être placé dans des barils et envoyé n’importe où dans le monde. Le gaz russe circule dans des gazoducs qui vont vers l’ouest et non vers l’est.

Si la Russie devait arrêter ses exportations vers l’Europe, elle se retrouverait bientôt obligée de boucher des puits car sa propre capacité à stocker du gaz est limitée. C’est une étape que la plupart des producteurs préfèrent éviter car elle présente des défis techniques considérables et les producteurs ne peuvent jamais être assurés que le puits reviendra à son ancien débit.

Les mots “Pas d’argent pour les meurtriers, arrêtez le commerce du pétrole et du gaz” sont projetés par des militants sur le consulat russe à Francfort, en Allemagne, le 4 avril 2022. (Michael Probst/AP)

Cette décision aurait également peu de sens politiquement, car Poutine perdrait la capacité de faire pression sur l’Europe à l’avenir en utilisant le gaz pour le chantage.

Un arrêt total de l’approvisionnement en gaz de l’Europe est comme une balle qui ne peut être tirée qu’une seule fois. Cela nuirait à l’Europe, peut-être gravement (la Commission européenne estime que cela réduirait la production économique d’environ 1,5 pour cent). Mais cela inciterait également l’Europe à accélérer ses efforts pour se sevrer complètement des combustibles fossiles russes, limitant à la fois l’influence politique de la Russie et ses revenus futurs.

La bousculade pour trouver d’autres sources

Ces efforts pour se détacher de l’énergie russe sont déjà en cours, a déclaré Sparwasser.

“En février, lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine, nous dépendions à environ 55 % de nos approvisionnements en gaz russe. Nous avons pu réduire cela de manière très significative”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Nous sommes maintenant à 33%, mais cela reste important et le gaz est très difficile à remplacer en raison de la complexité des systèmes.”

Environ 40 % de l’énergie allemande provient désormais de l’éolien, du solaire et de la biomasse. Ces sources peuvent remplacer le gaz naturel que l’Allemagne utilise pour produire de l’électricité, mais pas le gaz utilisé dans les processus industriels tels que la sidérurgie. Et des millions de foyers allemands qui chauffent et cuisinent au gaz ne peuvent pas non plus être réaménagés à temps pour l’hiver.

Des panneaux solaires sont installés dans une centrale photovoltaïque flottante sur un lac à Haltern, en Allemagne. (Martin Meissner/Associated Press)

Ainsi, l’Allemagne s’efforce également de trouver davantage de fournisseurs de gaz.

“Nous essayons d’obtenir plus d’énergie. Nous demandons à nos amis aux États-Unis, en Norvège, aux Pays-Bas, au Qatar également, d’augmenter leurs exportations vers l’Europe”, a déclaré Sparwasser. L’Allemagne construit également deux nouveaux ports flottants de gaz naturel liquéfié (GNL) pour faciliter la réception des expéditions.

Et cette semaine, le parti vert allemand a exprimé une volonté de reconsidérer leur vote au moment douteux pour fermer les dernières centrales nucléaires restantes du pays, un vote qui a sapé le message du gouvernement allemand sur la controverse sur les turbines.

“La Russie nous fait chanter”

Mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a donné un aperçu des efforts de l’Europe pour diversifier son approvisionnement énergétique.

“L’approvisionnement en gaz provenant d’autres sources que la Russie a augmenté de manière assez impressionnante depuis janvier de cette année de 35 milliards de mètres cubes (milliards de mètres cubes) …”, a-t-elle déclaré. “Vous vous souvenez que nous avions l’accord américain sur l’augmentation des approvisionnements en GNL. La Norvège a considérablement intensifié. Le Qatar, les États du Golfe, l’Algérie. J’étais … en Égypte pour signer un protocole d’accord sur plus d’approvisionnements. Nous étions il y a deux jours en Azerbaïdjan signer un protocole d’accord sur l’augmentation des approvisionnements. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à gauche, et le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, dévoilent des plans pour réduire la consommation de gaz naturel avant l’hiver le 20 juillet 2022 au siège de l’UE à Bruxelles. (John Thys/AFP/Getty Images)

Von der Leyen a ajouté que l’Europe a mis en ligne environ 20 gigawatts d’énergie renouvelable depuis l’invasion de la Russie, ce qui lui a permis de déplacer 4 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz russe.

Elle a reconnu que cela ne suffirait pas à combler l’écart. L’année dernière, l’Europe a brûlé environ 155 milliards de m3 de gaz russe.

“Aujourd’hui, nous avons 12 États membres qui sont touchés par une coupure partielle ou totale de l’approvisionnement en gaz russe”, a-t-elle déclaré. “Et dans l’ensemble, le flux de gaz russe représente désormais moins d’un tiers de ce qu’il était, par exemple, à la même époque l’année dernière. La Russie nous fait chanter.”

L’avantage

“A long terme, le gaz russe va devenir moins important pour l’Europe”, a déclaré O’Hanlon. “Mais Vladimir Poutine n’est pas forcément intéressé par le long terme.

“Poutine a l’avantage à court terme. Maintenant, il doit faire attention à la façon dont il joue cet avantage. S’il en fait trop, l’Europe accélérera son éloignement de la Russie.”

Cette transition, a-t-il dit, “aurait été le cas de toute façon alors que l’Europe se dirige vers les énergies renouvelables, mais maintenant elle va se faire dans un délai accéléré, en raison du conflit en Ukraine et des efforts collectifs de l’Europe pour trouver d’autres sources de gaz naturel.

“A moyen et long terme, l’Europe a l’avantage. Mais rien ne peut changer le fait qu’à l’hiver 2022-23, l’Europe sera froide et entrera en récession en termes de production industrielle si la Russie coupe le gaz.”

Pour l’instant, Vladimir Poutine a l’Europe où il le veut – essayant de deviner son prochain mouvement. La seule chose dont quiconque en dehors du Kremlin peut être sûr, c’est que ce sera Poutine, et non les ingénieurs de Gazprom, qui passera cet appel. Et ce sera basé sur ses calculs politiques, pas sur des obligations contractuelles.