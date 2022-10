Une eurodéputée suédoise se coupe les cheveux lors d’un discours au Parlement européen en solidarité avec les femmes iraniennes après la mort de Mahsa Amini | Nouvelles du monde

Une eurodéputée suédoise a coupé sa queue de cheval lors d’un discours à l’Assemblée de l’UE dans un acte de solidarité avec les femmes en Iran après la mort de Mahsa Amini.

Les femmes du monde entier se sont tournées vers les médias sociaux au cours des dernières semaines pour partager leurs vidéos de coupe de cheveux depuis la nouvelle de Mlle Aminila mort est apparue.

Les protestations en L’Iran a commencé après la mort du jeune homme de 22 ans alors qu’il était détenu par la police des mœurs du pays.

Elle a été accusée d’avoir enfreint les lois qui obligent les femmes à se couvrir les cheveux avec un hijab.

L’eurodéputé d’origine irakienne Abir Al-Sahlani parlait de l’oppression des femmes en Iran lors de la réunion de l’assemblée à Strasbourg.

“Tant que l’Iran ne sera pas libre, notre fureur sera plus grande que celle des oppresseurs.

“Jusqu’à ce que les femmes iraniennes soient libres, nous resterons à vos côtés.”

Elle a terminé son discours en disant “Jin, Jiyan, Azadi” – en kurde pour “Femme, Vie, Liberté” – en coupant sa queue de cheval et en la tenant.

L’Iran oblige les femmes à porter le hijab afin qu’il couvre complètement leurs cheveux.

Mlle Amini s’est effondré dans un poste de police et est décédé trois jours après son arrestation pour l’avoir porté trop lâche.

La police iranienne affirme qu’elle est décédée d’une crise cardiaque et qu’elle n’a pas été maltraitée, mais sa famille a mis en doute ce compte.

Des milliers de femmes à travers le monde se sont coupé les cheveux – un mouvement qui s’étend maintenant aux célébrités, aux politiciens et aux militants.

Des actrices françaises, dont Juliette Binoche, Marion Cotillard et Isabelle Huppert, ont également participé.

Binoche, 58 ans, qui est apparue dans des films tels que The English Patient, Chocolat et Godzilla, a été vue dans une séquence vidéo en train de se couper une poignée de cheveux et de déclarer : “Pour la liberté”.

Dans la vidéo publiée par soutienfemmesiran (Soutien aux femmes d’Iran), un texte a été montré qui disait : “Mahsa Amini a été maltraitée par la police des mœurs jusqu’à ce que la mort s’ensuive.

“Tout ce dont elle était accusée était de porter son voile de manière inappropriée.

“Elle est morte pour avoir exposé quelques mèches de cheveux.”

Lire la suite:

Qui était Mahsa Amini ?

La semaine dernière Nazanin Zaghari-Ratcliffe s’est coupé les cheveux pour montrer son soutien aux femmes d’Iran.

La citoyenne anglo-iranienne, qui a passé six ans en prison en Iran, a enregistré une vidéo d’elle-même prenant une paire de ciseaux dans ses cheveux.