Une étudiante tragique de 20 ans est décédée à l’extérieur du bar après que l’écran est tombé alors qu’elle faisait la queue pour entrer

UNE ÉTUDIANTE est décédée devant un bar tenu par les plus grands propriétaires de pubs du Royaume-Uni lorsqu’un écran décoratif « inadapté » destiné à gérer la file d’attente est tombé et s’est effondré sur elle, a appris un tribunal.

Olivia Burt, dans sa première année à l’Université de Durham, est décédée des suites de graves blessures à la tête qu’elle a subies à l’extérieur de Missoula, une discothèque animée du centre-ville.

Elle était en soirée dans le lieu appartenant à la Stonegate Pub Company en 2018.

L’entreprise nie quatre infractions à la législation sur la santé et la sécurité.

Jamie Hill, poursuivant pour le conseil du comté de Durham, a déclaré au tribunal de la Couronne de Teesside comment « tragiquement » Mme Burt « a perdu la vie alors qu’elle faisait la queue pour entrer dans le club ».

Il a déclaré: « Elle et ses amis, ainsi que d’autres personnes attendant d’avoir accès, se tenaient à côté d’un écran décoratif qui marquait une zone utilisée par les clients assis à l’extérieur.

« Cet écran n’aurait pas dû être utilisé comme barrière de contrôle des foules ou à des fins de gestion des files d’attente.

« Alors que la file d’attente gonflait, la foule des gens a fait tomber Olivia à travers un panneau de l’écran, puis une section de l’écran est tombée, avec d’autres clients atterrissant sur le dessus.

« La tête d’Olivia a heurté le trottoir en béton et la barre métallique de l’écran avec le poids des autres clients a atterri sur sa tête.

« Elle a subi une blessure à la tête insurmontable. »

M. Hill a accusé Stonegate de ne pas avoir assuré la sécurité de Mme Burt et celle des autres clients – et également de ne pas avoir correctement évalué les risques, d’avoir utilisé un équipement inapproprié et d’avoir ignoré les signes de danger.

Il a dit que Missoula, dans le quartier de Walkergate de la ville, avait deux entrées, et celle en bas à l’arrière était l’endroit où Mme Burt faisait la queue pour participer à l’événement Game Over du mercredi soir, populaire auprès des équipes sportives universitaires.

Mme Burt, de Milford on Sea dans le Hampshire, était membre du Sailing Club.

Les secrétaires sociaux des différentes équipes sportives distribueraient des bracelets aux membres afin qu’ils puissent faire la queue à l’entrée arrière, a déclaré M. Hill.

Le personnel de porte a été fourni par une entreprise extérieure.

M. Hill a déclaré qu’il y avait « quelques critiques » sur la façon dont ils géraient les files d’attente, mais que la responsabilité légale de la santé et de la sécurité incombait à la société de pub.

Des images de vidéosurveillance ont montré des files d’attente s’accumulant dans l’enceinte après 23 heures alors que la salle se remplissait vers sa capacité de 630, a déclaré le tribunal.

M. Hill a déclaré: « Pendant au moins 12 mois, lorsque les files d’attente se sont formées, les étudiants ont été invités à se tenir le long du côté de l’écran décoratif.

« Personne de Stonegate n’avait procédé à une évaluation spécifique des risques de cette mesure.

« Personne du club n’avait pensé aux dangers. »

Une file d’attente dans une boîte de nuit était différente de celle d’un musée, a-t-il dit, certaines personnes ayant pris un verre – et parfois il y avait des bousculades, « mais rien de tel qu’une foule de footballeurs ».

« Nous disons qu’en utilisant l’écran décoratif pour diriger et ordonner la file d’attente vers la porte arrière, le club l’utilisait dans un but pour lequel il était totalement inadapté », a-t-il ajouté.

« Tout type d’évaluation des risques aurait fait comprendre à l’entreprise que l’écran pourrait être renversé et que quelqu’un pourrait bien être blessé. »

Bien que l’écran décoratif ne soit pas adapté à la gestion des foules, il était « néanmoins lourd », a déclaré M. Hill.

Il a déclaré au tribunal qu’il s’était renversé environ une demi-heure avant la mort de Mme Burt, nécessitant quatre personnes pour le remettre en place.

Deux panneaux s’en étaient détachés et la structure qui était « déjà impropre à la gestion des foules s’était encore fragilisée », a déclaré M. Hill.

Cet effondrement antérieur de l’écran était une « occasion manquée importante », a déclaré l’accusation, et les étudiants auraient dû en être éloignés.

M. Hill a déclaré: « En reconstruisant cette barrière et en permettant à la file d’attente de continuer, nous disons qu’ils ont laissé persister les conditions qui ont conduit à la mort d’Olivia. »

Mme Burt et ses amis sont arrivés après le premier effondrement de l’écran et ignoraient que cela s’était produit.

Entre 23h30 et minuit, la salle était pleine et un grand nombre de personnes attendaient pour entrer, a déclaré M. Hill.

« Une partie de la file d’attente était alignée à côté du paravent décoratif, et certains étudiants étaient adossés à celui-ci.

« Il y avait une zone d’attente pour les autres arrivants, mais ce nombre continuait de croître. »

A 23h48, l’écran décoratif a de nouveau cédé, a appris le tribunal.

M. Hill a déclaré: « Olivia est tombée à travers les panneaux, l’écran est passé, d’autres sont tombés et tragiquement Olivia est décédée malgré les tentatives d’abord des étudiants, du personnel de porte puis des ambulanciers paramédicaux, rien ne pouvait être fait.

« Elle avait subi une blessure à la tête dévastatrice. »

Il a déclaré: « L’accusation affirme que l’accident mortel était prévisible, prévisible et évitable. »

Le procès, qui devrait durer jusqu’à trois semaines, se poursuit.

