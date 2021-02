Une étudiante «  torturée et étranglée à mort avec une corde de fer par un ancien amant après que les flics aient ignoré SEPT appels d’urgence  »

Une ÉTUDIANTE aurait été torturée et étranglée à mort par son ex-amant alors que les flics ignoraient sept appels aux services d’urgence.

Vera Pekhteleva, 23 ans, a été retrouvée morte, étranglée avec un câble de fer, après l’attaque de trois heures et demie.

Elle était allée dans l’appartement de son ancien petit ami pour récupérer ses affaires après avoir rompu leur relation.

Mais Vladislav Kanyus, 24 ans, a verrouillé la porte et l’a soumise à des heures de «torture», la fracassant contre le mur et lui faisant craquer la tête, selon les preuves de l’affaire.

Entendant ses appels désespérés à l’aide, les voisins ont appelé la police – mais ils n’ont pas envoyé de policiers entrer par effraction dans l’appartement parce qu’il s’agissait d’un «conflit domestique».

Les habitants de Kemerovo, en Sibérie, ont entendu Vera essayer de fuir, mais à chaque fois il la retenait, ont-ils dit.

Ils ont essayé de forcer la porte et, agissant en tant que justiciers, ont finalement utilisé un pied de biche pour se frayer un chemin à l’intérieur dans le but de sauver l’étudiant.

Mais ils l’ont trouvée morte, étranglée avec une corde de fer.

Les médecins légistes ont détecté 56 blessures distinctes sur son corps, y compris des blessures à la tête, des coupures et des fractures.

Sa mère, Oksana Pekhteleva, mène des poursuites pénales contre deux policiers – le major Mikhail Balashov et le capitaine Dmitry Taritsyn – qui font l’objet d’une enquête suite aux échecs de l’affaire.

Mais le public a également été indigné de ne pas avoir accusé Kanyus d’avoir commis un «meurtre particulièrement cruel».

La mère endeuillée a qualifié la décision de «effrayante, très effrayante», l’ex-petit ami encourant une peine maximale de 15 ans et la perspective d’une libération anticipée, au lieu de 20 ans.

Elle s’est plainte que l’acte d’accusation précise que sa fille a été «frappée quatre fois et étranglée» alors qu’il existe des preuves médico-légales de 56 blessures distinctes.

Et «la torture et les moqueries» pendant trois heures et demie «ne sont pas du tout prises en compte».

La chanteuse russe Valeriya – elle-même victime de violences conjugales – a soutenu sa demande d’une accusation plus sévère, un appel qui gagne désormais le soutien du public.

L’éminente militante contre les abus domestiques et sexuels, Alena Popova, a averti: «Le tueur (présumé) peut obtenir une courte peine et même obtenir la liberté conditionnelle.

«Les policiers aussi peuvent éviter une punition équitable et se contenter d’une amende pour négligence.»

Elle a accusé l’Etat russe de «défendre les intérêts du tueur et de la police».

Mme Popova a ajouté: «Cette attitude à l’égard de la violence domestique est déjà devenue la norme en Russie.

«L’État continue de considérer la violence domestique non comme un crime, mais comme une tradition séculaire au sein de la famille russe, dans laquelle il ne doit pas s’immiscer.

«En conséquence, l’État se tient à l’écart et attend que le prochain cadavre soit ramassé.»

Elle a insisté: «Cette affaire nécessite une large publicité.

« Le meurtrier (présumé) ne devrait pas être autorisé à s’en tirer avec une courte peine, et la police – avec une amende. »

Valeriya a republié la demande de Popova, gagnant 100 000 likes.

Vera a été tuée l’année dernière, mais les détails de l’affaire douloureuse ne sont apparus que maintenant, l’enquête étant terminée avant le procès.

Elle devait obtenir son diplôme d’une université locale à sa mort.