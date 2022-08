Une étudiante internationale dit avoir passé des mois dans l’angoisse après une erreur d’immigration canadienne

Avertissement : Cette histoire mentionne des pensées suicidaires.

Une étudiante internationale dit qu’elle a manqué d’argent et a passé des mois dans la détresse après son arrivée au Canada parce qu’un agent d’immigration ne lui a pas donné le bon document lui permettant de travailler à temps partiel tout en étudiant dans le nord de l’Ontario.

Shreya Rajput est arrivée d’Inde le 17 décembre pour étudier les technologies de l’information à l’Université Algoma de Sault Ste. Marie.

Ce n’est que vendredi dernier que Shreya Rajput a appris qu’elle pouvait enfin obtenir un numéro d’assurance sociale, ce qu’elle ne pouvait pas demander tant qu’elle n’avait pas le bon document d’études.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déclaré à CBC News : « Le ministère regrette profondément cette erreur.

Mais c’est peu de compensation pour Rajput, qui a déclaré que l’erreur avait profondément affecté sa santé mentale.

L’étudiant compte sur ses économies pour s’en sortir

Les problèmes de Rajput ont commencé après son arrivée à l’aéroport international Pearson de Toronto. Un agent d’immigration a imprimé un permis d’études sans la condition qu’elle soit autorisée à travailler 20 heures par semaine, un document standard pour les étudiants internationaux.

Elle n’a découvert l’erreur qu’en se rendant à Service Canada en janvier dernier pour demander un numéro d’assurance sociale, et on lui a dit qu’elle n’était pas admissible parce que son permis d’études ne comportait pas la condition.

S’appuyant sur quelques économies, elle a commencé ses études et a commencé à chercher comment réparer l’erreur.

Je me suis effondré émotionnellement parce que j’ai complètement manqué d’argent. – Shreya Rajput, étudiante internationale

Rajput a suivi les instructions qu’elle a trouvées sur le site Web d’IRCC pour corriger le problème et leur a envoyé une photocopie de son permis d’études.

Plus de deux mois plus tard, elle a été avisée qu’une copie en double ne suffirait pas et qu’elle devait envoyer la copie originale de son permis d’études. Rajput a envoyé le document original et a déclaré avoir reçu une réponse en juin selon laquelle le centre de soutien aux opérations d’IRCC ne traite pas les demandes comme la sienne.

“C’est à ce moment précis que j’ai eu ma dépression nerveuse. Je me suis effondré émotionnellement parce que j’étais complètement à court d’argent”, a déclaré Rajput. Elle a également dit que le stress était devenu si grave qu’elle avait même eu des pensées suicidaires.

Elle a rencontré un ami d’enfance vivant à North Bay, à 435 kilomètres à l’est de Sault Ste. Marie, et a demandé à emménager avec lui. Par la suite, elle a fait une grande partie de ses études scolaires à distance, à moins qu’il ne soit exigé qu’elle soit à Sault Ste. Marie sur le campus.

“Maintenant, il supporte mes dépenses. Et parfois, mes parents envoient des choses et de l’argent”, a déclaré Rajput, qui vit toujours à North Bay et prévoit de reprendre les cours en janvier 2023. En attendant, elle ne travaille pas et compte sur sur l’aide de la famille et des amis.

Alors qu’elle étudiait à l’Université Algoma à Sault Ste. Marie, Rajput raconte qu’elle a dû rester chez une amie d’enfance à North Bay, à 435 kilomètres, car elle n’avait pas les moyens de payer un loyer. (Université Algoma)

Dans un courriel à CBC News, la porte-parole d’IRCC, Isabelle Dubois, a déclaré que le problème de permis d’études de Rajput était le résultat d’une erreur humaine. Il manquait une ligne aux documents qui lui avaient été initialement remis, lui permettant de travailler sur le campus ou hors campus.

Dubois a également confirmé que la demande de Rajput de demander un numéro d’assurance sociale avait été approuvée le 26 août 2022.

“Le permis d’études lui sera envoyé par la poste”, a écrit Dubois dans le courriel.

« Les personnes admissibles à travailler sur ou hors campus verront ces remarques imprimées sur leur permis d’études, ce qui leur permettra ensuite de demander un numéro d’assurance sociale.

Dubois a ajouté que les agents de l’immigration avaient reçu une demande de Rajput pour modifier son permis d’études, mais celle-ci “a été jugée incomplète et a été renvoyée”.

Un consultant exhorte les écoles à aider les élèves

Don Curry, président de Curry Immigration Consulting à North Bay, a déclaré qu’IRCC “n’est pas vraiment prêt à aider les gens”.

“Même pour quelqu’un comme moi, essayer d’obtenir de l’aide d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est pour le moins douloureux. Vous savez, vous envoyez une demande, vous obtenez un modèle de formulaire qui ne répond pas à la question que vous avez posée .”

Curry a déclaré qu’il incombe aux collèges et universités, qui dépendent des étudiants internationaux et de leurs frais de scolarité plus élevés, d’avoir du personnel disponible qui peut les aider avec les permis d’études et d’autres problèmes d’immigration.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :