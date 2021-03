Une femme a décrit comment elle était restée « terrifiée » lorsqu’un homme l’a pelotée alors qu’elle faisait du jogging près d’un zoo.

Rachel Stride, 21 ans, a été agressée sexuellement alors qu’elle courait près des jardins du zoo de Bristol lundi soir.

Elle avait peur pour sa vie quand un homme vêtu de noir s’est précipité derrière elle et a fait une « prise vraiment agressive » pour son derrière.

L’étudiant de la Cardiff Metropolitan University, qui vit à Bristol, a déclaré: « J’étais monté à Circular Road et je descendais la colline escarpée et sombre qui mène près du zoo.

« J’allais vers un endroit avec plus de lumière et je me suis dit: « J’ai dépassé les moments effrayants, ça va être bien ».

«Puis j’ai entendu ces pas derrière moi. Je pensais que c’était juste un autre coureur alors j’ai continué. Au fur et à mesure que les marches se rapprochaient, je me suis écartée pour les laisser passer.

« Puis j’ai senti cette grosse emprise sur mon dos. J’avais un écouteur, donc je ne suis pas sûr qu’il ait dit quoi que ce soit. C’était une chose vraiment désagréable. J’étais terrifié.’

Alors que Rachel se retournait, l’homme remonta la colline en sprint. Elle n’a pas bien vu son visage, mais dit qu’il portait un survêtement, tout sombre à l’exception des rayures Adidas blanches le long de la manche.

« Je pense qu’il portait des vêtements sombres pour qu’il puisse facilement retourner dans l’ombre », a-t-elle ajouté.

Rachel pense que l’homme a peut-être décidé de ne pas poursuivre la violence parce qu’elle s’était heurtée dans une zone légèrement mieux éclairée un moment avant l’attaque.

Elle a déclaré: « Je l’ai appelé, disant que j’allais appeler la police pour l’effrayer. Je commençais à pleurer.

« J’ai téléphoné à la police et ils m’ont dit de me rendre à un endroit où je pourrais me tenir à la lumière. Il n’y avait pas de magasins pour moi.

« J’ai signalé deux autres filles qui étaient sur le point de gravir la colline que je descendais. Ils m’ont tenu compagnie jusqu’à l’arrivée de la police, ce qui était vraiment sympa.

Rachel dit que cinq voitures de police et une unité de chiens policiers sont arrivées 15 minutes après avoir appelé le 999.

« La police m’a dit qu’elle pensait qu’il était peu probable qu’elle le trouve parce qu’il y avait tellement de monde là-haut et qu’il y avait tellement d’endroits où se cacher dans les Downs », a-t-elle ajouté.

La violence masculine contre les femmes a fait l’objet de nombreux débats ces derniers jours, à la suite du meurtre de Sarah Everard. La femme de 33 ans a disparu alors qu’elle rentrait seule à la maison à Clapham le 3 mars. Son corps a été retrouvé une semaine plus tard dans la forêt du Kent.

Rachel, qui a été ramenée des Downs dans une voiture de police, a déclaré: « J’étais tellement prise au moment où je n’y pensais pas. [Sarah Everard’s death].

«J’en parlais avec mon copain après. On pourrait penser qu’en se basant sur ce qui se passe dans les médias à propos de ce genre de chose, cela empêcherait les gens de faire cela, mais il semble que rien ne le fera. C’est tellement, tellement triste.

« Parce que je vais beaucoup courir la nuit, j’essaie de garder en tête que cela arrive à d’autres personnes et que cela ne m’arriverait pas.

«Mais je ne sors plus la nuit, certainement pas dans les endroits sombres.

Elle a ajouté qu’elle était régulièrement confrontée aux tâtonnements et au harcèlement des hommes depuis l’école. Cela intervient au milieu d’une conversation nationale sur la question depuis la mort de Mme Everard.

La campagne Reclaim These Streets, organisée par un groupe de femmes à la suite du meurtre, a permis de collecter plus de 520 000 £ pour des causes caritatives féminines au cours des quatre derniers jours.

La police a déclaré qu’elle s’était rapidement rendue dans la zone près de Bridge Valley Road et qu’elle intensifiait maintenant ses patrouilles dans la région.

« Une fouille de la zone a été menée autour de Ladies Mile, y compris par l’équipe de chiens policiers, mais le délinquant n’a pas été aperçu », a déclaré un porte-parole de la police d’Avon et de Somerset.

« Il est décrit comme blanc, âgé d’environ 25 à 35 ans, avec un nez pointu et on pense qu’il portait un masque. Il portait un haut à capuche en nylon noir avec des rayures blanches sur les manches et sa capuche était relevée.

Rachel dit qu’il a peut-être parlé en l’attaquant, bien qu’elle n’en soit pas certaine, et qu’il avait potentiellement un accent bristolien.

Elle a décrit son agresseur comme « assez maigre » et mesurant environ 1,50 mètre, peut-être avec des cheveux blonds. Il semblait en forme à cause de la façon dont il montait la colline.

Le PC Luke Finney a déclaré: « Naturellement, la victime est très affligée et bouleversée par ce qui s’est passé la nuit dernière. Nous veillerons à ce qu’elle ait accès à tous les services de soutien dont elle a besoin à l’avenir.

« Elle a absolument fait ce qu’il fallait en contactant la police et en signalant les passants pour assurer leur sécurité, ainsi que la sienne.

«Notre enquête est en cours pour tenter d’identifier le contrevenant. Les agents locaux ont été mis au courant de sa description et ils effectueront des patrouilles supplémentaires à haute visibilité dans la région.

« Nous exhortons tous ceux qui ont vu ce qui s’est passé, qui ont des images de la dashcam de Ladies Mile et de Circular Road, ou qui ont vécu quelque chose de similaire à nous contacter pour nous aider dans nos demandes de renseignements. »

Toute personne ayant des informations sur ce qui s’est passé est priée d’appeler le 101 et de donner le numéro de référence 5221055425.